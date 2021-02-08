Цены на жилье в горах уже приближаются к пражскому уровню.

За 10 лет земля в Чешской Республике подорожала на 85 процентов, а

квартиры на 80 процентов.

Цены на квартиры, коттеджи и землю росли как в последнем квартале прошлого года, так и в течение всего 2020 года. По сравнению с предыдущим годом, в прошлом году больше всего выросла цена на землю, а меньше всего — на коттеджи. Проявлялся также интерес к покупке недвижимости для отдыха, особенно в горах.

Как оказалось, пандемия коронавируса не повлияла на рост цен на недвижимость.

Индекс HB, ежегодно публикуемый ЧСОБ Group, показывает, что цены на, так называемую, жилую недвижимость в Чешской Республике из года в год постоянно растут. В четвертом квартале прошлого года ситуация не изменилась.

Индекс HB отслеживается для всей Чешской Республики, для трех типов недвижимости — квартир, домов и земли. Цены на недвижимость на 1 января 2010 г. были выбраны за базовое значение 100.

Спрос поддерживается как интересом к собственному жилью, так и повышенным интересом бизнесменов, инвестирующих финансы в недвижимость в Чешской Республике.

Более того, спрос на рекреационные объекты не снизился даже в последнем квартале, а цены на жилье в горах в период коронавируса приблизились к пражскому уровню, говорится в очередном обзоре ЧСОБ.

Цены на жилье выросли в среднем на 2,9 процентных пункта в четвертом квартале 2020 года, и в этом случае рост немного снизится по сравнению с предыдущим кварталом. Однако в годовом исчислении, цены выросли на 12,9 процентных пунктов. Индекс вырос до 179,9 процентов, а это означает, что с 2010 года квартиры подорожали почти на 80 процентов.По словам Петра Немечка из Ипотечного банка, цены на квартиры больше всего выросли в Южночешском и Южноморавском регионах, а в Праге рост был чуть ниже, чем в среднем по стране.

«Хочется отметить, что цены на квартиры в горах уже достигли отметки в 85 тысяч крон за метр квадратный и выше», — добавил Немечек.

Рост цен на семейные дома в сравнении с предыдущим кварталом составил 2,8 процентных пункта. В годовом исчислении по сравнению с 2019 годом цены выросли на 9,9 процентов. За последние десять лет коттеджи подорожали на 54,3 процента.«Интерес вызывают все типы домов, в том числе пригодные для реконструкции или в более удаленных от крупных городов местах. Как и в сегменте квартир, сохраняется высокий спрос на коттеджи для индивидуального отдыха. Среди новостроек доля деревянных построек по-прежнему немного растет — до одной пятой. Цены на строительные работы и материалы продолжают незначительно расти », — сказал Немечек.

Рыночная цена земли выросла на 3,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значение индекса HB достигло 185,2, то есть с 2010 года земля подорожала на 85 процентов.

«В четвертом квартале 2020 года мы наблюдали самые высокие темпы роста цен на землю, где сохраняется долгосрочное превышение спроса над предложением. Этому препятствует медленный процесс изменения планов землепользования. Как и в случае с частными домами, повышается интерес к земле, находящейся вдали от региональных городов, и растет спрос на земли для отдыха», — добавил Немечек.

В.Стрельченко