Вакцинация препаратом AstraZeneca под вопросом. Германия тоже берет паузу

Дания, Норвегия, Исландия, Австрия, Италия, Эстония, Литва, Латвия, Таиланд, Болгария, Румыния, Голландия, Ирландия, Франция и Германия приостановили использование этой вакцины из-за случаев образования тромбов после ее введения.

В компании заявляют о безопасности вакцины AstraZeneca.

В Европейском агентстве по лекарственным препаратам (EMA) заявили, что в настоящее время нет подтверждения того, что побочный эффект вызвала именно эта вакцина.

По данным агентства Bloomberg, в мире на 11 марта сделали уже более 326 млн прививок от коронавируса. Лидерами по количеству введенных доз являются США, Китай и Евросоюз.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Самой первой 11 марта приостановила кампанию вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca на 14 дней Дания. Об этом сообщил Национальный совет по вопросам здравоохранения страны. «Есть убедительные доказательства того, что вакцина безопасна и эффективна. Но и мы, и Датское агентство по лекарственным средствам должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах, поступающие как из Дании, так и из других европейских стран», – отметили в релизе. Решение было принято после возникновения побочных эффектов у вакцинированных в виде тромбов, один из получивших прививку умер.

Следом за Данией о приостановке использования препарата AstraZeneca сообщила пресс-служба Национального института здравоохранения Норвегии. Власти страны ждут информации о связи между смертью человека в Дании и вакциной. «Не было сделано вывода о связи между вакцинацией и инцидентом в Дании. В соответствии с принципом предосторожности, мы решили приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca, пока расследование продолжается», – сказал Гейр Бухольм, директор института санитарного контроля .

Главный эпидемиолог Исландии также рекомендовал приостановить в стране использование препарата. В заявлении подчеркивается, что в Исландии не были зарегистрированы образования тромбов после прививок AstraZeneca.

Представитель AstraZeneca в комментарии CNBC заявил, что безопасность пациентов является высшим приоритетом для компании. «Регулирующие органы имеют четкие и строгие стандарты эффективности и безопасности для одобрения любого нового лекарства, в том числе вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Безопасность вакцины была всесторонне изучена в ходе клинической фазы испытаний. Данные экспертной оценки подтверждают, что вакцина в целом хорошо переносится», – отметили в компании.

В Европейском агентстве по лекарственным препаратам (EMA) заявили, что нет никаких доказательств того, что образование тромбов вызвала вакцинация. «Преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и вакцину можно продолжать вводить, пока продолжается расследование случаев тромбоэмболических событий», – подчеркнули в EMA.

В Южной Корее расследовали смерть восьми человек после вакцинации препаратом AstraZeneca. 8 марта стало известно, что специалисты тоже там не нашли доказательств того, что именно прививки привели к смерти больных.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили Индия, Мексика, Бразилия. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

EMA 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия. Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna. В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.

AstraZeneca plc — англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании, является десятой по объёму продаж рецептурных препаратов компанией в мире по состоянию на 2014 год. Портфель продуктов AstraZeneca включает в себя препараты из таких терапевтических областей, как кардиология, пульмонология, онкология, неврология, гастроэнтерология, психиатрия, инфекционные болезни. Компания была образована в 1999 году путём слияния шведской Astra AB и британской Zeneca Group (сформированную в результате отделения фармацевтического бизнеса от Imperial Chemical Industries в 1993). В мае 2020 года компания получила $1 млрд от Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США. Средства предназначены на выпуск вакцины от коронавируса COVID-19.

16 марта о приостановке использования препарата AstraZeneca сообщили Испания, Португалия, Швеция, Словения, Кипр и Люксембург. Чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Чехия не присоединится к данной паузе, вакцинация препаратом AstraZeneca в Чешской Республике не будет приостановлена. По утверждению министра здравоохранения Чехии Яна Блатнего, если все пойдет по их планам, то до конца июня в стране могли бы быть вакцинированы шесть миллионов жителей Чешской Республики.

По материалам gordonua.com, ihned.cz, wikipedia