Второй чешский министр – жертва русской вакцины Sputnik

«Ян Гамачек принес голову министра иностранных дел президенту на блюдечке», — пишет ihned.cz.

Глава Министерства Иностранных Дел Чехии Томаш Петршичек сообщил СМИ о своей грядущей отставке. Об этом, по его словам, нынешний руководитель внешнеполитического ведомства страны узнал в воскресенье во время вечерней встречи с председателем партии социал-демократов Яном Гамачкем (социал-демократы входят в состав действующего чешского коалиционного правительства вместе с движением ANO).

Новым министром иностранных дел Чешской Республики может вновь стать Любомир Заоралек, который уже занимал этот пост с 2014 по 2017 год, а в настоящее время руководит ведомством культуры.

Социал-демократ Томаш Петршичек возглавляет внешнеполитическое ведомство Чешской Республики с октября 2018 года. Во время состоявшихся в пятницу партийных перевыборов он претендовал на пост председателя, но проиграл.

«Прошло меньше суток, когда главным победителем съезда социал-демократов стал Ян Гамачек. Он победил Томаша Петршичка в гонке за кресло главы партии и немедленно принес голову министра иностранных дел президенту на блюдечке, — пишет ihned.cz. — Петршичек, который противодействовал российскому влиянию на Чешскую Республику и выступал против влиятельного режима Владимира Путина, должен быть заменен политиком, который более сговорчив с идеями и интересами Милоша Земана. Министром иностранных дел должен стать нынешний министр культуры Любомир Заоралек. Пост министра культуры якобы получит Ян Бирке – политик с отличными контактами в Китае, президент будет в восторге».

Отставки действующего руководителя МИД Чехии длительное время добивается президент страны Милош Земан из-за его позиции по строительству нового реактора АЭС Дукованы и применению российской и китайской вакцин. Томаш Петршичек неоднократно указывал на существующий риск для безопасности Чехии, если в тендере на строительство нового реактора будут принимать участие фирмы из Российской Федерации и КНР. Неприемлемым для Томаша Петршичка также является вакцинация граждан от коронавируса несертифицированными в Евросоюзе препаратами. Президент Милош Земан придерживается иной точки зрения.

«Петричек постоянно предупреждал об опасностях, связанных с возможностью строительства еще одного блока АЭС Дукованы «Росатомом». Пророссийская политика Земана, о которой только он знает, откуда она взялась и что его мотивирует, будет, по крайней мере, до выборов, праздновать успех», — пишет чешское экономическое издание.

Как мы уже писали, из-за отказа вакцинировать чешских граждан российским Спутником V глава государства добился отставки главы Минздрава ЧР Яна Блатнего, что произошло на прошлой неделе.

По материалам ihned.cz и radio.cz