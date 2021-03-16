В ЕС одобрили еще одну вакцину



Прививка этим препаратом должна быть сделана только один раз.

Вакцина от коронавируса, разработанная американским концерном Johnson & Johnson, одобрена профильным ведомством Евросоюза и Еврокомиссией. В чем ее отличия от препаратов других производителей?

Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) разрешило к применению на территории Евросоюза вакцину американского концерна Johnson & Johnson (J&J). В тот же день Еврокомиссия приняла окончательное решение по допуску препарата. Это четвертая вакцина против коронавируса, зарегистрированная в ЕС по экстренной процедуре допуска. В конце февраля она была зарегистрирована и американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Что показали результаты третьей фазы испытаний

Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разработанной компанией Johnson & Johnson, указывают на то, что данный препарат уменьшает риск заболевания ковидом средней и тяжелой степени тяжести на 66 процентов после четырех недель с момента вакцинации. То, что этот показатель ниже, чем у других, разрешенных к применению вакцин, может быть связано с мутациями вируса, о которых на момент проведения испытания летом прошлого года еще не было известно.

Кроме того, третья фаза клинических испытаний, в которой приняли участие 44 тысячи человек в США, Бразилии, Южной Африке показала, что вакцина J&J одинаково эффективна и в отношении людей пожилого возраста, и в отношении молодежи. При этом треть испытуемых была старше 60 лет. После вакцинации не было установлено случаев смерти или госпитализации людей, которым была сделана прививка, что является обнадеживающим сигналом.

Преимущества вакцины от Johnson & Johnson

У данной вакцины есть ряд преимуществ: во-первых, прививка этим препаратом должна быть сделана только один, а не два раза, как в случае большинства других вакцин. Поэтому больше людей могут получить более быстрый доступ к препарату. Сейчас с помощью тестов разработчики пытаются выяснить, увеличивает ли вторая прививка, сделанная в течение короткого времени, эффективность вакцины.

Второе преимущество заключается в том, что вакцину от Johnson & Johnson можно хранить и транспортировать при температуре обычного холодильника. В отличие от вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna, эта вакцина является векторной, базирующейся на обычном вирусе простуды. Данный препарат имеет сходства с вакциной AstraZeneca. Оба концентрируются на спайковом белке на поверхности вируса, вызывая иммунный ответ. Правда, как показали исследования, в отличие от Johnson & Johnson, AstraZeneca менее эффективна для людей пожилого возраста.

Критика вакцины со стороны католической церкви

Применение этой вакцины вызывает сомнения у католической церкви. Конференция католических епископов США призвала католиков при выборе вакцины от коронавируса по возможности отказаться от препарата концерна Johnson & Johnson (J&J) из морально-этических соображений. При разработке и производстве этой вакцины были использованы клеточные линии, полученные из зародышевой ткани после абортов. В декабре 2020 года американские католические епископы точно так же высказались и в отношении вакцины AstraZeneca.

Кто и когда получит вакцину от Johnson & Johnson

В 2021 году концерн Johnson & Johnson планирует выпустить один миллиард доз вакцины. Производить ее будут в США, Европе, Индии и Южной Африке. США получат 100 млн доз вакцины, которые компания должна поставить уже в первой половине года. Кроме того, США дополнительно зарезервировали еще 200 млн доз. ЕС заказал 400 млн доз вакцины Johnson & Johnson.

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