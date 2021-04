Горе-шпионы были перед взрывом в Чехии

Христо Грозев – журналист, борец или предприниматель в области вооружения…

17 апреля Андрей Бабиш заявил, что чешские власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого было объявлено о высылке 18 российских дипломатов. Они должны покинуть Чехию в течение 48 часов.

Ян Гамачек — министр внутренних дел Чешской Республики и временно исполняющий обязанности главы МИД, заявил на своей официальной странице в социальной сети о намерении поднять вопрос об инциденте во Врбетице на встрече глав МИД Евросоюза 19 апреля.

Два взрыва складов боеприпасов произошли в Врбетице — 16 октября и 3 декабря 2014 года. Склад N16 содержал 50 тонн боеприпасов, которые после взрыва 16 октября были разбросаны на расстоянии 800 метров. Погибли Вратислав и Людек Петршик — сотрудники фирмы Imex Group, арендовавшей склад у государственной компании Vojenský technický ústav — «Военно-технический институт».

3 декабря 2014 года взорвался склад N12. Склад, на котором хранилось 100 тонн боеприпасов, находился в 1,2 км от эпицентра первого взрыва. Было эвакуировано 430 человек из окрестных сел. По словам юриста Imex Group, на складе хранились артиллерийские боеприпасы и пистолеты-пулеметы и, по его мнению, склад не мог взорваться сам по себе. После второго взрыва продолжились неконтролируемые взрывы, о последнем было сообщено в середине декабря 2014 года.

Вывоз боеприпасов продолжался до января 2015 года, в общей сложности было задействовано около 550 грузовиков. В январе 2016 года началась очистка местности от неразорвавшихся боеприпасов. На конец 2019 года уборка территории все ещё продолжалась. В октябре 2020 года очистка была завершена. Стоимость очистки в конце 2015 года была близка к 350 миллионам чешских крон, стоимость очистки неразорвавшихся боеприпасов оценивалась в 1 миллиард чешских крон.

По предварительной информации чешских СМИ, взрыв должен был произойти в Болгарии. Второй взрыв 3 декабря произошел в день, когда боеприпасы уже должны были находиться в Болгарии у Христо Грозева, именно для него 16 октября боеприпасы выгружали на чешском складе, когда и случился первый взрыв.

По данным википедии, Христо Грозев — родился 20 мая 1969 года в Пловдиве, болгарский медиаэксперт и медиаинвестор, журналист-расследователь издания Bellingcat, один из основных авторов расследования об участии сотрудников ФСБ России в отравлении Алексея Навального. В 2019 году был награждён премией «Приз европейской прессы» в категории «журналистские расследования». После встречи с британскими парламентариями докладчик исследовательской группы Bellingcat Христо Грозев сообщил дополнительные сведения о деятельности разведчиков в Украине. По его словам и Мишкин, и Чепига были непосредственно причастны к захвату государственных учреждений на востоке Украины и распространению фейковой информации о «местных оборонительных отрядах»…

Ключевой информацией в расследовании взрыва склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году стало письмо, отправленное группе Imex, которая охраняла склад. Об этом в воскресенье сообщил портал BBC со ссылкой на источники, знакомые с перепиской.

По данным Би-би-си, письмо, отправленное якобы Национальной гвардией Таджикистана, имеет решающее значение для чешской полиции. В нем было обращение за разрешением на посещение склада во Врбетице в октябре 2014 года двух резидентов якобы за посылкой… Просьба сопровождалась фотографиями, которые, как выяснилось позже, соответствовали фотографиям людей, которые несут ответственность за отравление Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году. Это были российские агенты Александр Мишкин и Анатолий Чепига — они же Александр Петров и Руслан Боширов.

По данным Би-би-си, заявка 2014 года на посещение чешского ареала с вооружением была подана на граждан Руслана Табарова из Таджикистана и Николая Попова из Молдовы.

Расследование показало, что следы электронной переписки привели в Россию.

Пребывание в Чешской Республике

По данным Би-би-си, 11 октября 2014 года в Прагу отправилась пара российских агентов с паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов (паспорта на аналогичные имена использовались в 2018 году Солсбери).

По данным чешской прессы, агенты прибыли самолетом в Прагу, где были два дня. Из чешской столицы Александр Мишкин и Анатолий Чепига — они же Петров и Боширов, переехали в Остраву, ближе к Врбетице, где остановились, забронировав жилье до 17 октября, но уехали раньше — 16 октября, в день взрыва склада боеприпасов во Врбетице. Отправились они в Вену, а откуда вылетели обратно в Москву.

По словам министра внутренних дел Яна Гамачка, чешская полиция располагала информацией о двух мужчинах, которые интересовались посещением склада в Врбетице накануне взрыва. И только после 2018 года, когда Новичком попытались отравить двойного британского агента Сергея Скрипаля в Солсбери, стало ясно, что это одна и та же парочка — агенты ГРУ, которые были замечены в Чехии во Врбетице.

Чешская полиция в настоящее время объявила агентов в розыск.

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью заявил, что оба мужчины находились в Чешской Республике в период с 11 по 16 октября 2014 года. Из Праги они переехали в Моравско-Силезский и Злинский регионы. Первый взрыв прогремел 16 октября во Врбетице.



Премьер-министр Чехии Андрей Бабич объявил в субботу вечером вместе с министром внутренних дел и иностранных дел Яном Гамачкем, что чешские силы безопасности раскрыли причастность российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Основываясь на этих выводах, было принято решение выслать 18 из 135, находящихся в Чехии российских дипломатов, которые были оценены чешской разведкой как российские шпионы. Москва, скорее всего, предпримет ответный шаг…

Анатолий Чепига и Александр Мишкин — члены подразделения 29155, которое входит в состав российской военной разведки ГРУ.

Их имена были раскрыты в связи с покушением на убийство Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году. Тогда следственная группа Bellingcat обнаружила, среди прочего, что оба мужчины были удостоены звания Героя России на рубеже 2014 и 2015 за участие в боевых действиях на Украине.

В Bellingcat Group посчитали, что награждение связано с их возможными действиями в Крыму. Теперь, однако, они считают, что Чепига и Мишкин вполне могли бы заработать свои медали на поприще действий во Врбетице. По одной из версий, теракт во Врбетице был направлен на предотвращение экспорта оружия в Украину…

Еще один важный аспект: и Мишкин, и Чепига были награждены Путиным наградами «Герой России» в конце 2014 — начале 2015 года. Наряду с наградами, двое мужчин получили от государства квартиры в Москве, Мишкину досталась квартира, стоимостью 24 миллиона рублей (7 миллионов крон), а Чепиге стоимостью 30 миллионов (8,55 миллиона крон).

Как сообщает The Insider, выделение квартир со званием «Героя России» является стандартной практикой. По данным The New York Times, подразделение 29155 базируется в штаб-квартире 161-го учебного центра специальных операций на востоке Москвы. Его командующим является генерал-майор Андрей Аверьянов, а его члены набираются из ветеранов кровопролитных конфликтов в Афганистане, Чечне и Украине.

По мнению NEWS.ru, высылка российских дипломатов из Чехии означает, что руководство этой страны следует русофобскому курсу американцев. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что решение чешских властей является серьёзным ударом по двусторонним отношениям с Россией и ответные меры «обязательно последуют».

