Ревакцинация в Чехии начнется 20 сентября



Число новых подтвержденных случаев коронавируса в Чешской Республике с началом учебного года продолжает расти. Лаборатории в четверг выявили 421 новый случай, что на 44 больше, чем в среду, и на 116 больше, чем неделю назад. В связи с этим количество госпитализированных растет, в четверг 109 человек с covid-19 нуждались в стационарной помощи, неделю назад это было 65 пациентов. Еженедельное число новых инфицированных на 100 тысяч жителей, на сегодняшний день увеличилось до 23. Неделю назад показатель заболеваемости в стране на 100 тысяч жителей составлял 14. Индекс репродукции вырос до 1,44.

Специалисты ожидают дальнейшего увеличения числа инфицированных и госпитализированных. Однако благодаря вакцинации и большому количеству людей, которые уже перенесли заболевание, ситуация не должна быть такой, как в прошлом году во время осенней волны. Тогда количество подтвержденных случаев в день в ноябре выросло до примерно 15.700, а более 8.000 инфицированных нуждались в стационарной помощи.

Граждане, которые имеют право на первоочередную ревакцинацию против covid-19 третьей дозой, начнут получать информационные SMS-сообщения с 20 сентября. В этот же день начнется ревакцинация. Право на получение третьей дозы вакцины имеют те, у кого прошло не менее восьми месяцев после вакцинации. По сообщению Министерства здравоохранения ЧР, ревакцинацию следует проводить людям старше 60 лет и пациентам с сопутствующими заболеваниями, особенно снижающими иммунитет.

Ревакцинация будет проводиться только вакцинами Pfizer и Moderna, которые также будут предоставляться тем, кто ранее был вакцинирован векторной вакциной Astra Zeneca или однократной вакциной Johnson & Johnson. Вакцинация третьей дозой уже стартовала в Израиле, Австрии, Германии и США.