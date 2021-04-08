Российский Sputnik решил судьбу чешского министра

Новым министром здравоохранения стал Петр Аренбергер…

Arenberger je ministrem Sputniku – пишет чешское издание ihned.cz.



Ян Блатны 7 апреля в рекордные часы, без всяких предупреждений, был снят с поста министра здравоохранения Чешской Республики. На своем посту он продержался примерно пять месяцев – с 29 октября. Он сообщил журналистам, что президент Милош Земан снял его с должности по предложению премьер-министра Андрея Бабиша. По предложению Бабиша, четвертым министром здравоохранения в нынешнем правительстве стал глава Университетской больницы Винограды

Петр Аренбергер. Блатны сообщил журналистам, что он воспринимает свою отставку как политическое решение, на которое Бабиш имел право. «Что касается меня, у меня чистая совесть, я работал и принимал решения на основе профессионального опыта и профессиональной оценки данных и ситуации», — сказал он. По его словам, шаг Бабиша можно интерпретировать так, что, по оценке премьер-министра, худшее в эпидемии Covid-19 в Чехии уже позади.

Индекс репродукции, который отражает заражаемость населения, 6 апреля опустился ниже 0,67. Это самый низкий показатель с начала октября, когда Министерство здравоохранения Чешской Республики начало публиковать эти данные в рамках противоэпидемической системы PES. Индекс репродукции в Чехии 30-й день подряд ниже 1,0. Пока что максимальное значение индекса было зафиксировано в прошлом году 9 октября – 1,75.

Как известно, отставки министра Блатнего требовал президент Чехии Милош Земан еще четыре недели назад, назвав его уставшим – «выгоревшим» от работы. Однако в то время премьер-министр воздержался от отставки министра. Похоже, что последней каплей стало отношение министра Блатнего к русской вакцине Sputnik V.

«Аренбергер – министр Спутника» — под таким заголовком была сегодня сделана публикация в чешском экономическом издании Hospodářské noviny, в которой говорится о том, что Милош Земан должен быть счастлив, что его пожелания были услышаны.

Петр Аренбергер, родившийся 4 декабря 1958 года, специализируется в области дерматологии и венерологии. Он окончил педиатрический факультет Карлова университета в Праге. На рубеже 80-90-х годов работал в Мюнхенском университете, а затем отправился на стажировку в Стэнфордский университет в Пало-Альто.

С 2001 года является главой Дерматовенерологической клиники 3-го медицинского факультета Карлова университета и аналогичного отделения в Университетской больнице Винограды в Праге. Является также третьим вице-президентом Чешского медицинского общества Яна Евангелиста Пуркина, а с 2003 года является председателем Чешского дерматовенерологического общества. С мая 2018 года является членом Чешского совета по радио. В октябре 2019 года стал директором Университетской больницы Винограды.

Петр и Моника Аренбергеровы

Женат, жена — доцент дерматовенерологии Моника Аренбергерова, у них есть две дочери — Симона (род. 2002) и Николь (род. 2005). Познакомилась пара в Берлине, где оба приняли участие в научной конференции. Красавица и умница Моника Аренбергерова, по данным википедии, была финалисткой конкурса «Мисс Чехословакия 1989».

Новый министр здравоохранения в первый же день своего правления заявил, что будет изучать возможности тестирования русской вакциной заинтересованных жителей Чешской Республики.

По данным чешских СМИ, под давлением президента премьер-министр Андрей Бабич вновь столкнулся с рассмотрением вопроса об импорте вакцины из России, которая готова доставить 300 тысяч доз вакцины Sputnik V в Чешскую Республику еще в апреле… Естественно, самый простой вариант — если она будет одобрена для использования в европейских странах. Как известно, Sputnik V до сих пор не был сертифицирован Европейским агентством по лекарственным препаратам.

Россияне даже объявили, что вакцина может быть доставлена в Чехию фирмой Avenier. «Avenier, a.s. является потенциальным партнером по доставке, распространению и вакцинации Sputnik V», — говорится на сайте российского фонда «Росконгресс», передает iROZHLAS. Avenier, a.s. уже поставляет в Чешскую Республику вакцины Jonhson и Moderna.

Что касается организации поставок вакцины, то Российский фонд якобы связался непосредственно с Пражским Градом, откуда был фонду направлен документ следующего содержанитя: «Офис Президента Чешской Республики поддерживает любую инициативу по достижению эффективного решения в отношении вакцинации чешских граждан и быстрого способа борьбы с пандемией».

Профессиональное мнение по поводу вакцинации высказала в интервью изданию svoboda.org в статье о Спутнике V «Я бы ей не прививалась…» молекулярный вирусолог Рут Тахези: «Применение вакцин всегда имеет положительные и отрицательные последствия. Если мне грозит смерть – конечно, я сделаю прививку, даже если она несет в себе определенные риски. Но у коронавируса – относительно низкая смертность, а у большинства людей в продуктивном возрасте нет проявлений болезни или они слабые, поэтому если уже и делать прививку, то только вакциной исследованной».

В.Стрельченко