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Общество

С 17 мая вакцинируют жителей Чехии 40+

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Редактор


С 17 мая все жители Чехии старше 40 лет могут регистрироватьься на вакцинацию против COVID-19. Численность данной возрастной группы в стране оценивается примерно в 923 тысячи человек. До 8 утра с полночи заяки на регистрацию уже подали 90 тысяч человек, сообщает телеканал CT24.

До сегодняшнего дня медицинские работники могли сделать им прививку только в том случае, если они были сотрудниками учреждений и предприятий, работающих в сфере образования, здравоохранения, социальных служб, объектов критически важной инфраструктуры или имели хроническое заболевание.
«Все больше жителей Чешской Республики получают доступ к вакцине против коронавируса. Вместе с тем мы ожидаем, что интерес более молодого населения к вакцинации будет не столь большим, как это наблюдалось среди наших пожилых сограждан», — прокомментировал новость министр здравоохранения ЧР Петр Аренбергер. Следующая группа для регистрацуии 35+ откроется в понедельник 24 мая, а со среды 26 мая — появится возможность для регистрации на вакцинацию против COVID-19 возрастной группы старше 30 лет.

В.Стрельченко

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