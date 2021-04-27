Умер ученый Иван Гавел — брат бывшего президента



Вместе с братом Вацлавом в 1989 году Иван Гавел стоял у истоков политического движения «Гражданский форум».

25 апреля на 83-м году жизни в Чехии умер писатель, ученый, общественный и политический деятель Иван Гавел — младший брат бывшего президента Чешской Республики Вацлава Гавла.

Иван Гавел вместе с братом Вацлавом в 1989 году стоял у истоков политического движения «Гражданский форум».

Падение коммунистического режима позволило Ивану Гавлу вернуться к научной и педагогической работе в пражском Карловом университете. В 1990 году он основал Центр теоретических исследований. Иван Гавел был исследователем когнитивистики, математической логики, искусственного интеллекта и философии науки. Является автором ряда научных работ, также входил в редакцию журнала Vesmír («Вселенная»), тесно сотрудничал с пражской библиотекой Вацлава Гавла.

После 1989 года Иван Гавел писал эссе.

После падения коммунистического режима он опубликовал, например, две серии эссе «Открытые глаза и поднятые брови» (1998 г.) и «Поднятые брови и поднятый разум» (2005 г.), философские диалоги со Зденеком Нойбауэром «Сидония и Сакатека. Четырнадцать шагов» (2004 г.). Вместе с Михалом Айвазом издал книгу о совместной переписке «О мечтах» (2008). Еще в 1957 году он написал юношескую прозу «Арсемид», первое книжное издание которой вышло лишь в 1997 году.

Иван Милош Гавел был дважды женат. У него два сына Прокоп и Войтех от первой жены Кветы. В 1988 году он женился на Дагмар Ильковичовой — дочери известного словацкого физика Диониза Ильковича. Она наиболее известна как управляющая семейным имуществом (в частности комплекса Пассаж «Луцерна»), которое вернул себе в результате реституции Иван Гавел и передал его в управление своей жене.

Приносим соболезнования семье и близким покойного.

Ivan M. Havel / Foto Vít Šimánek

Иван Милош Гавел родился 11 октября 1938 года в семье зажиточного жителя Праги Вацлава Марии Гавла. Мать Гавла Божена Вавречка была дочерью чехословацкого дипломата и журналиста. Иван был вторым ребёнком в семье, его старший брата Вацлав Гавел — драматург, диссидент, первый президент Чешской Республики.

В отличие от брата Иван всегда был активным и подвижным человеком.

В 1966 году он окончил Чешский технический университет.

В 1969—1971 годах учился в Университете Калифорнии в Беркли, где получил степень доктора философии компьютерных наук.

В 1972—1979 годах работал научным сотрудником в Институте теории информации и автоматов Чехословацкой академии наук.

В 1981—1990 годах работал программистом в чешской компании «Цель». Организовывал дискуссионные собрания в своей квартире, распространял самиздат, за что преследовался властями. Несколько раз задерживался полицией.

С ноября 1989 по июнь 1990 года был одним из основателей (вместе с братом Вацлавом) и членов совета координационного центра Гражданского форума. Работал в области компьютерных наук, роботехники, программировании. Параллельно заинтересовался проблемами искусственного интеллекта, когнитивных наук, философии науки.

С 1990 года — директор Центра теоретических исследований Карлова университета и Чешской академии наук в Праге.

С 1990 года — главный редактор чешского научного журнала «Весмир» (Вселенная). Является одним из редакторов книжной серии Международной федерации системных исследований.

С 1994 года — член Европейской Академии (Academia Europaea IFSR International Series on Systems Science and Engineering).

Д.Муха