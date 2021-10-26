Эпидемия Сovid-19 в Чехии начала развиваться по сценарию риска

В Чехии вакцинировано от коронавируса 66,5% населения

Количество госпитализированных превысило тысячу человек.

Темпы распространения коронавирусной инфекции в Чехии за последнюю неделю резко увеличились.

По данным на сайте Минздрава ЧР, увеличивается также количество пациентов с Сovid-19 в больницах. Количество госпитализированных превысило тысячу человек. Более ста человек находятся в тяжелом состоянии.

В Чехии вакцинировано от коронавируса всего 66,5% людей старше 18 лет. Полную вакцинацию — две вакцины, получило всего 56% населения Чещской Республики. Это печально низкий показатель по сравнению с развитыми странами Евросоюза… Правда после введения ограничений интерес к вакцинации вырос втрое.

В Португалии вакцинировано от коронавируса 93% населения старше 18 лет. Как показывают последние данные Европейского центра по контролю за заболеваниями, это самый высокий уровень прививок среди стран Евросоюза. За Потругалией следуют Ирландия, Мальта и Дания.

В позорном хвосте данной статистики находится Украина с 16% вакцинированых, 22% населения страны сделало хоть одну прививку. На прошлой неделе Украина приняла решение о введении обязательной вакцинации для определенной категории лиц.

Украинская газета ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, оправдывая действия властей, предложила своим читателям информацию об обязательной вакцинации по странам.

Канада. Правительство страны ввело обязательную вакцинацию для чиновников, полицейских и военных. Подтвердить прививку они должны до 29 октября. Тех, кто откажется, отправят в административный отпуск без сохранения зарплаты.

Болгария. Власти также объявили о намерении ввести вакцинацию для большинства врачей, преподавателей школ и техникумов.

США. Президент Джо Байден обязал вакцинироваться госслужащих, а также сотрудников крупных компаний и предприятий со штатом свыше 100 человек. Правда, губернатор Техаса Грег Эбботт запретил бизнесу выполнять решение главы государства. Однако если учесть, что он представляет Республиканскую партию, то, вероятнее всего, речь идет о политическом противостоянии.

Казахстан. В этой стране должны сделать прививку все работники магазинов, кафе, салонов красоты, фитнес-клубов, музеев, театров, гостиниц, сфер транспорта, здравоохранения и ЖКХ. Людей, которые отказываются, просто отстраняют.

Греция. Учителям, которые отказываются делать прививку, сокращают заработную плату. Сотрудники также могут столкнуться с потерей баллов в системе гражданской службы, что отразится на их перспективе продвижения по службе или трудоустройстве.

Ватикан. С 1 октября сотрудников не пускают на работу без так называемого «зеленого пропуска», который можно получить только после прохождения полного курса прививок.

Латвия. Правительство приняло решение об обязательной COVID-вакцинации врачей, педагогов и социальных работников. Правило начнет действовать с 15 ноября. Сотрудники указанных профессий также могут предоставлять негативный тест на COVID-19, однако власть перестанет оплачивать эти анализы.

Вакцинация – крайне необходимая мера в разгар эпидемии коронавируса. Очередная волна заболевания уже наглядно показала эффективность прививок – в реанимациях нет пациентов, которые успели пройти полный курс иммунизации. Даже если такие граждане заболевают, то намного легче переносят инфекцию. Они не умирают и не страдают от последствий COVID-19.

Э.Дружинина