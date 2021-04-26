Чехия – Россия: кризис дипломатии

Из Чехии до конца мая должно быть выслано 63 сотрудника посольства Российской Федерации.

МИД России направил послу Чехии Витезславу Пивоньке требование о сокращении количества сотрудников посольства Чешской Республики в Москве…

Президент Чешской Республики Милош Земан 21 апреля назначил новым министром иностранных дел ЧР 36-летнего Якуба Кулганка.

22 апреля МИД Чешской Республики принял решение осуществить шаг, направленный на выравнивание количества сотрудников в дипмиссиях двух стран. Чтобы соблюсти паритет между странами, из Чехии до конца мая должно быть выслано 63 сотрудника посольства Российской Федерации в Праге.

Накануне Прага ультимативно потребовала от Москвы обеспечить возвращение в Россию всех ранее высланных дипломатов. Москва резко отвергла это требование, обвинив Прагу в «истерии». Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает действия Чехии исключительно негативно.

Дипломатический кризис между двумя странами начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о «беспрецедентном террористическом акте». Эксперты назвали происходящее самым глубоким кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия. Кремль отверг обвинения со стороны Праги. Чехия сначала выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ — 20 чешских.

В посольстве Чехии в Москве в настоящее время осталось лишь 24 сотрудника: 5 дипломатов и 19 человек административного персонала, в то время как в российском посольстве в Праге — 27 дипломатов и 67 административных сотрудников.

Численность состава посольства Российской Федерации в Праге до конца мая должна быть уменьшена до размера чешской дипмиссии в Москве, заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. По его словам, в связи в этим 63 сотрудника посольства России должны будут покинуть Прагу, чтобы соответствовать штатному расписанию в обоих посольствах.

Jakub Kulhanek, foto wikipedie

Якуб Кулганек — смелость покоряет моря

Якуб Кулганек (родился 30 июня 1984 года в чешском Мельнике, не женат, есть дочь — wikipedie) – один из давних соратников лидеров социал-демократии, он был советчиком бывшего премьер-министра Чешской Республики Богуслава Соботки, и ныне относится к ближайшему окружению лидера социал-демократов Яна Гамачка. С середины июля 2018 года он работал заместителем Гамачка в Министерстве Внутренних Дел Чешской Республики, ранее был его советником, когда Гамачек председательствовал в Палате депутатов.

Президент Чехии Милош Земан назначил новым министром иностранных дел Чешской Республики Якуба Кулганка 21 апреля 2021 года.

Кулганек был выдвинут на пост министра иностранных дел Чешской Республики после того, как предложение отклонил министр культуры Любомир Заоралек. Увольнение Петршичка предложил Ян Гамачек после избирательного съезда Социал-демократической партии, на котором он победил его в борьбе за пост председателя партии. Гамачек обосновал это тем, что социальная демократия должна действовать согласованно, а позиция Петршичка по ряду вопросов отличалась от внутрипартийной.

Czech House Moscow, foto FB, 2013

МИД России направил послу Чехии Витезславу Пивоньке требование о сокращении количества сотрудников посольства Чешской Республики в Москве, учитывая разную численность сотрудников, нанимаемых на месте. Это следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства. Таким образом, Москва отреагировала на заявление министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека о том, что Чехия ограничит количество сотрудников в посольстве России в Праге в соответствии с кадровой ситуацией в посольстве Чехии в Москве. Российская сторона утверждает, что существует диспропорция между посольствами в отношении их сотрудников, нанятых на месте, то есть граждан России в Москве и граждан Чехии в Праге. Согласно дипломатическим источникам Чешского информационного агентства, в настоящее время в посольстве Чехии работает около 110 граждан России. Формально к ним относятся, например, комплекс «Чешский дом» с жилыми помещениями и ресторанами и консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. По имеющимся данным, в посольстве России в Праге работает всего около 15-20 граждан Чехии.



На встрече представителей стран Североатлантического альянса Чехия обратилась к своим партнерам с просьбой поддержать функционирование ослабленного чешского посольства в Москве или вызвать для вынесения ноты протеста российских послов в странах-членах ЕС. Чешская Республика также стремится убедить своих союзников выслать некоторых российских дипломатов.

Словакия в знак солидарности с Чехией решила выслать трех российских дипломатов. Об этом объявил словацкий премьер-министр Эдуард Хегер 22 апреля, пояснив, что все трое россиян должны покинуть страну в течение семи дней.

Литва, Латвия и Эстония выслали в общей сложности четырех российских дипломатов. Как сообщает агентство Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс подтвердил информацию. «В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия решила выслать российского дипломата», — цитирует агентство ТАСС главу латвийской дипломатии Ринкевичса. «Латвия не будет терпеть подрывную деятельность на своей территории или на территории ее партнеров и союзников», — заявил Ринкевичс.

Румыния в знак солидарности с Чехией тоже высылает российского дипломата, заявили в Министерстве иностранных дел страны. Румынию покинет представитель военного атташе России Алексей Гришаев.

В Стрельченко