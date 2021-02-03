Поиск
Общество

Анонимный проездной можно передать другому пассажиру

Читать дальше
viki

Анонимный проездной можно передать другому пассажиру

Система электронных проездных «PID Lítačka» начала действовать по-новому. Купон, приобретенный в информационных кассах пражского муниципального перевозчика или купленный через Интернет с помощью банковской пластиковой картой, сразу записывается на карту “Литачка”. Часть этих касс работает и по субботам, и даже по воскресеньям (например, в первом терминале аэропорта, на Главном вокзале Праги, на станциях метро Мустек и Андел).

Теперь появилась возможность оплаты за проезд пользователям смартфонов с помощью приложения PID Lítačka (PID info). Купон сразу переносится на “Литачку”.

Другой важной новинкой стала возможность записать купленный проездной на любую (дебетовую, кредитную, предоплаченную и т.д.) банковскую карту Visa или Mastercard. Таким образом, пражанам стали доступны сразу три носителя для проездного билета – классический бумажный, зеленая карта “Литачка” и любая банковская карта. Кроме того, проездной, ранее купленный на “Литачку”, можно перенести на любую банковскую карту.

«Литачка» (Lítačka) – это пластиковый документ, используемый в качестве универсального билета для проезда по Праге и ее предместьях на метро, трамваях, автобусах, речном кораблике, пригородных поездах в пределах городской черты и даже фуникулере на гору Петржин.

Литачку можно сделать двух видов: анонимную – то есть переносную и персональную.

Анонимный проездной стоит дороже, но его можно передать другому пассажиру и использовать, например, в фирме, передавая из руки или для часто приезжающих родственников.

Раньше получить зеленый проездной — карту Литачка можно было только в здании магистрата (Škodův palác) — на углу улиц Jungmannova и Charvátova в отделе, где раньше оформляли водительские удостоверения. При этом необходимо было личное присутствие. Теперь есть возможность заказать карту и посредством Интернета.

В.Стрельченко

Предыдущая статьяБЮРО ПЕРЕВОДОВ В ПРАГЕ STAALKER PRAHA
Следующая статьяЧехия ужесточает меры против распространения коронавируса

Больше от автора

Недвижимость

За 10 лет земля в Чешской Республике подорожала на 85 процентов

Цены на жилье в горах уже приближаются к пражскому уровню. За 10 лет земля в Чешской Республике подорожала на 85...
viki -
Читать
Разное

Низкопольные безбарьерные трамваи появятся в Брно

Низкопольные безбарьерные трамваи появятся в Брно Шкода Транспорт — ведущий европейский производитель транспортных средств для городского и железнодорожного транспорта, подписал с...
viki -
Читать
Мы в Чехии

Чехия ужесточает меры против распространения коронавируса

  В автошколах вводится обязательное ношение респираторов, при этом граждане смогут проходить бесплатный тест на covid-19 каждые три дня Чешское правительство приняло...
viki -
Читать

Похожее

Общество

В Праге в трамваях можно платить онлайн

Теперь в пражских трамваях оплатить за проезд можно банковской картой. Ура, свершилось!!! Теперь и в Праге действует служба, которую уже давно...
viki -
Узнать больше

Последние

За 10 лет земля в Чешской Республике подорожала на 85 процентов

viki -
Цены на жилье в горах уже приближаются к пражскому уровню. За 10 лет земля в Чешской Республике подорожала на 85 процентов, а квартиры на...

Низкопольные безбарьерные трамваи появятся в Брно

viki -
Низкопольные безбарьерные трамваи появятся в Брно Шкода Транспорт — ведущий европейский производитель транспортных средств для городского и железнодорожного транспорта, подписал с городским департаментом общественных перевозок...

Чехия ужесточает меры против распространения коронавируса

viki -
  В автошколах вводится обязательное ношение респираторов, при этом граждане смогут проходить бесплатный тест на covid-19 каждые три дня Чешское правительство приняло решение ужесточить меры против...