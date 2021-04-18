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Чешские предприятия ищут 300 тысяч рабочих

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Редактор


Более 60% промышленных предприятий в Чехии столкнулись с недостатком кадров.

Речь идет, прежде всего, о квалифицированных рабочих. Данные предоставило агентство Hofmann Personal, осуществившее соответствующий опрос. Аналитики агентства выяснили, что чешские производственные и строительные фирмы в настоящее время нуждаются в 300 тысяч рабочих.
Недостаток кадров связан с низкой заинтересованностью чешской молодежи в получении рабочих профессий. Решение проблемы многие чешские компании видят в более интенсивном привлечение и трудоустройстве иностранных рабочих на свободные места.

radio.cz

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