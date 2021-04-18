Чешские предприятия ищут 300 тысяч рабочих



Более 60% промышленных предприятий в Чехии столкнулись с недостатком кадров.

Речь идет, прежде всего, о квалифицированных рабочих. Данные предоставило агентство Hofmann Personal, осуществившее соответствующий опрос. Аналитики агентства выяснили, что чешские производственные и строительные фирмы в настоящее время нуждаются в 300 тысяч рабочих.

Недостаток кадров связан с низкой заинтересованностью чешской молодежи в получении рабочих профессий. Решение проблемы многие чешские компании видят в более интенсивном привлечение и трудоустройстве иностранных рабочих на свободные места.

radio.cz