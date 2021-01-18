Бесплатное тестирование продолжили

Все желающие могут бесплатно сдать антигенный тест

Обыватели Чешской Республики проявляют значительный интерес к бесплатному тестированию антигенными тестами на covid-19. Перед некоторыми пунктами тестирования выстраиваются очереди, несмотря на то, что желающие осуществили предварительную запись на конкретное время, сообщает агентство ЧТК. В соответствии с данными системы бронирования, 16 декабря тестирование в столице могло бы пройти 1300 человек.

Количество свободных мест в 174 пунктах забора материала для проведения анализа составляет порядка 10,5 тысяч по всей Чешской Республике. Тестирование на коронавирус covid-19 антигенными тестами возмещается из средств общественного медицинского страхования. На тест необходимо предварительно записаться онлайн на сайте https://crs.uzis.cz/, который специально для этого был создан Министерством здравоохранения Чешской Республики.

Тестирование проводится по всей стране, несколько сотен врачей проводят его и в медицинских учреждениях. По словам министра здравоохранения Яна Блатнего, объем проводимых тестов может составить 60 000 в день. По имеющимся данным, до Рождества в столице остались единицы свободных мест. До этого периода ожидается, что пройти антигенное тестирование только в Праге сможет порядка 13 500 человек в 29 пунктах сдачи. В целом, по данным Министерства, звитересованность проявило около 500 тысяч человек. Каждый желающий сможет протестироваться один раз за пять дней. Результаты теста сообщаются через 20 минут.

Министерство здравоохранения также информирует, что положительный результат антигенного теста у людей без симптомов должен быть впоследствии подтвержден методикой ПЦР. Однако данный тест пациент уже должен будет заплатить из собственных средств. У людей с симптомами заболевания положительный результат считается удовлетворительным, и после этого они отправляются на обязательный карантин.

Целью всеобщего добровольного тестирования на коронавирус, по словам Министерства здравоохранения, является выявление граждан, которые являются бессимптомными носителями, при этом, способными распространять заболевание.

Правительство также решило, что общее тестирование на наличие антигена к коронавирусу будет продолжено и после 15 января. По данным Министерства здравоохранения, этот тип тестирования оказался особенно успешным в выявлении инфицированных «тихих разносчиков» без симптомов.

В.Стрельченко