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В Карловы Вары приедет Джонни Депп

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Редактор

С 20 по 28 августа в Карловых Варах пройдет знаменитый кинофестиваль, 55-й по счёту

Обычно он стартовал в начале июля, и чешская богема делила лето на «до» и «после» фестиваля: сначала готовились/покупали наряды/выбирали себе пару для красной дорожки, а потом – обсуждали наряды/кто с кем приехал и уехал/чья вечеринка была драйвовей. Ну и между всем этим буйством праздной жизни ещё и раздавали призы за лучшие фильмы.

Одним из самых именитых гостей 55-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах станет актер Джонни Депп, сообщили во вторник организаторы мероприятия. Помимо голливудской мега звезды, приедут и другие выдающиеся личности, в том числе британский актер, обладатель двух Оскаров, Европейской кинопремии и нескольких десятков других наград сэр Майкл Кейн, ему вручат почетную премию за вклад в кинематография. «Джонни Депп будет на фестивале во второй его половине», — сообщили организаторы, до последнего момента дожидаясь от актера подтверждения участия.
Фестиваль посетит еще одна звезда – американский актер, режиссер и писатель Итан Хоук.

Одним из самых именитых гостей 55-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах станет актер Джонни Депп, сообщили во вторник организаторы мероприятия. Помимо голливудской мега звезды, приедут и другие выдающиеся личности, в том числе британский актер, обладатель двух Оскаров, Европейской кинопремии и нескольких десятков других наград сэр Майкл Кейн. «Джонни Депп будет на фестивале во второй его половине», — сообщили организаторы, до последнего момента дожидаясь от актера подтверждения участия.
Фестиваль посетит еще одна звезда – американский актер, режиссер и писатель Итан Хоук.

По материалам Чехия Панорама, Радио.cz

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