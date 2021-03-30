Канада не рекомендует вакцину AstraZeneca людям до 55 лет



Чехия отказалась от миллиона вакцин AstraZeneca из Эмиратов…

Дубай увеличил интервал между вакциными до 10 недель

Управление здравоохранения Дубая (DHA) увеличило интервал между введением первой и второй дозы вакцины от COVID-19 AstraZeneca до 10 недель.

«Недавние исследования Оксфордского университета показали более высокую эффективность и более высокий уровень приобретенного иммунитета при увеличении интервала между первой и второй дозами введения вакцины Oxford-AstraZeneca», — говорится в сообщении управления. В ведомстве отметили, что все жители Дубая, ожидающие введение второй дозы этой вакцины, получат уведомления на свои смартфоны с датой и местом завершения вакцинации.

Управление также призвало всех, кто вступал в контакты с зараженными COVID-19, не пренебрегать 10-дневной самоизоляцией и не завершать ее досрочно. Близким контактом считается общение людей продолжительностью более 15 минут на расстоянии менее двух метров. Срок карантина составляет 10 дней с момента последней встречи с зараженным.

Вакцина компании AstraZeneca предназначена для использования в чрезвычайных ситуациях для активной иммунизации взрослого населения от COVID-19, в том числе и пожилых людей. Она производится в Институте сыворотки Индии (SII) и доставляется в Дубай на специальных авиарейсах.

Протоколами разрешается введение двух доз вакцин с интервалом от четырех до 10 недель, поскольку этот режим является эффективным и безопасным для предотвращения симптоматического COVID-19 и не вызывает тяжелых побочных эффектов.

Вакцина рекомендована для использования в странах, где выявлены новые штаммы COVID-19, в том числе южноафриканский B1.351. Как сообщалось ранее, Дубай создал логистический альянс, чтобы ускорить распространение вакцин от COVID-19 по всему миру. Особое внимание будет уделено странам с развивающейся экономикой, где население сильно пострадало в результате пандемии, а работа фармацевтического транспорта и логистики затруднена.



Министерство здравоохранения Чехии отказалось oт закупок миллиона доз вакцины AstraZeneca от индийского произвидителя. Именно эта вакцина применяется для вакцинирования в Украине и она не имеет европейского сертификата.

Министерство здравоохранения Чехии отказалось купить один миллион вакцин AstraZeneca, которые Объединенные Арабские Эмираты предложили Чешской Республике. Об этом серверу Respekt.cz сообщил министр иностранных дел Томаш Петржичек (ЧССД). По словам главы чешского МИДа, Прага получила предложение от ОАЭ приобрести вакцину AstraZeneca, произведенную по лицензии в Индии, которая могла бы быть транспортирована в Чехию в ближайшие два месяца. «К сожалению, Минздрав ЧР отклонило это предложение, как и наше предложение обратиться непосредственно к производителям в Индии. Я понимаю, что стоимость этого препарата выше, однако это связано со спросом в мире», — заявил Томаш Петршичек. По информации чешских СМИ, отрицательную позицию по этому вопросу на заседании Центрального кризисного штаба отстаивала представитель Минздрава Чешской Республики, аргументируя тем, что это «неавторизованное предложение», как и российская вакцина Sputnik.

Канада приостановила использование вакцины AstraZeneca в возрастной группе до 55 лет.

Ранее ученые из Германии и Норвегии обнаружили, что препарат в редких случаях может приводить к тромбоэмболии сосудов головного мозга. «С учетом потенциальных рисков существует значительная неопределенность касательно пользы от вакцинирования AstraZeneca взрослых людей в возрасте до 55 лет», — заявила заместитель председателя Национального консультативного комитета по иммунизации Шелли Дикс. По словам доктора Джосс Реймер из целевой группы по внедрению вакцины в канадской провинции Манитобе, вероятность тромбоза у привившихся препаратом AstraZeneca составляет 1 к 100 тыс. Ранее предполагалось, что этот побочный эффект наблюдается в одном из миллиона случаев, отметила она.

Как мы уже писали, в марте страны начали массово отказываться от использования вакцины AstraZeneca. Поводом послужили случаи формирования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых, которые в ряде случаев привели к смерти. В частности, временно отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет. Власти Франции, Германии, Испании, Португалии и ряда других стран, напротив, после этого заявления возобновили вакцинацию этим препаратом.

AstraZeneca, в свою очередь, заявила, что по состоянию на 8 марта в Великобритании и странах ЕС из 17 млн человек, привившихся ее вакциной, зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии. В компании отметили, что доказательств, что к этому привело именно использование вакцины, нет. Ранее AstraZeneca заявляла, что ее вакцина «хорошо переносится».

В то же время группы ученых из Германии и Норвегии независимо друг от друга обнаружили, что вакцина AstraZeneca в редких случаях может вызывать аутоиммунную реакцию и приводить к тромбоэмболии сосудов головного мозга.

Минздрав Канады разместил на этикетке вакцины против коронавируса AstraZeneca предупреждение о риске возникновения тромбов после прививки. Помимо этого в стране выпустили руководство для медиков и вакцинированных, по которым они должны наблюдать за потенциально возможными побочными эффектами после укола.

В.Стрельченко