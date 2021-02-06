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Низкопольные безбарьерные трамваи появятся в Брно

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Низкопольные безбарьерные трамваи появятся в Брно

Шкода Транспорт — ведущий европейский производитель транспортных средств для городского и железнодорожного транспорта, подписал с городским департаментом общественных перевозок города Брно контракт на закупку 40 новых современных двухсторонних трамваев марки ForCity Smart. Таким образом Брно станет третьим городом в Чешской Республике, где появится самый современный трамвай производителя Шкода Транспорт. В настоящее время такие трамваи ездят в Остраве и Плзне, в Хельсинки в Финляндии, а также Бонне и Мангейме в Германии. Эти современные трамваи положительно влияют не только на сокращение выбросов и улучшение воздуха в городах, но и обеспечивают высокий комфорт для пассажиров. Низкопольные безбарьерные трамваи оснащены кондиционерами, имеют большое многофункциональное пространство для колясок, велосипедов и инвалидных колясок, которые так актуальны в настоящее время. Транспортная группа «Шкода» входит в группу PPF.

В.Степанова

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