Поиск
Туризм

Испания смягчает правила въезда для жителей Чехии

Читать дальше
Редактор

Болгария и Словакия ужесточают, а Испания смягчает правила въезда для жителей Чехии…
С понедельника, 19 июля, в связи с распространением штамма «дельта» ужесточаются правила для жителей Чехии, въезжающих в Болгарию и Словакию.
Для въезда из Чехии в Болгарию необходимо будет предъявлять либо сертификат о прививке, либо негативный тест на коронавирус, либо подтверждение о перенесенном в течение последних 180 дней Сovid-19.


В Словакию можно будет свободно въехать лишь спустя 14 дней после введения второго компонента прививки от коронавируса. Всем остальным придется соблюдать карантин.
При этом Испания переводит Чехию в разряд стран с низким риском заражения, и въезжать туда можно будет без ограничений, лишь заполнив въездную анкету.

radio.cz

Предыдущая статьяУкраина в зеленом списке Евросоюза

Больше от автора

Туризм

Украина в зеленом списке Евросоюза

Просмотреть запись Ключом к восстановлению доверия к международному туризму является вакцинация от коронавируса COVID-19... Такая характеристика Украины - попадание в зеленый список...
Редактор -
Читать
Мы в Чехии

Привито рекордное количество человек

С 5 июня открыта регистрация на вакцинацию 16+...В Чешской Республике был установлен новый рекорд по количеству вакцинированных человек в день....
Редактор -
Читать
Общество

С 17 мая вакцинируют жителей Чехии 40+

С 17 мая все жители Чехии старше 40 лет могут регистрироватьься на вакцинацию против COVID-19. Численность данной возрастной группы в...
Редактор -
Читать

Похожее

Туризм

Украина в зеленом списке Евросоюза

Просмотреть запись Ключом к восстановлению доверия к международному туризму является вакцинация от коронавируса COVID-19... Такая характеристика Украины - попадание в зеленый список...
Редактор -
Узнать больше

Последние

Испания смягчает правила въезда для жителей Чехии

Редактор -
Болгария и Словакия ужесточают, а Испания смягчает правила въезда для жителей Чехии...С понедельника, 19 июля, в связи с распространением штамма «дельта» ужесточаются правила для...

Украина в зеленом списке Евросоюза

Редактор -
Просмотреть запись Ключом к восстановлению доверия к международному туризму является вакцинация от коронавируса COVID-19... Такая характеристика Украины - попадание в зеленый список Евросоюза, еще не означает...

Привито рекордное количество человек

Редактор -
С 5 июня открыта регистрация на вакцинацию 16+...В Чешской Республике был установлен новый рекорд по количеству вакцинированных человек в день. 2 июня в Чехии...