Болгария и Словакия ужесточают, а Испания смягчает правила въезда для жителей Чехии…

С понедельника, 19 июля, в связи с распространением штамма «дельта» ужесточаются правила для жителей Чехии, въезжающих в Болгарию и Словакию.

Для въезда из Чехии в Болгарию необходимо будет предъявлять либо сертификат о прививке, либо негативный тест на коронавирус, либо подтверждение о перенесенном в течение последних 180 дней Сovid-19.



В Словакию можно будет свободно въехать лишь спустя 14 дней после введения второго компонента прививки от коронавируса. Всем остальным придется соблюдать карантин.

При этом Испания переводит Чехию в разряд стран с низким риском заражения, и въезжать туда можно будет без ограничений, лишь заполнив въездную анкету.

radio.cz