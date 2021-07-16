Украина в зеленом списке Евросоюза

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Ключом к восстановлению доверия к международному туризму является вакцинация от коронавируса COVID-19…

Такая характеристика Украины — попадание в зеленый список Евросоюза, еще не означает автоматическую возможность въезда в страны ЕС для украинских туристов.

В прививочной кампании Чехию обогнали такие страны как Литва (42%) и Польша (40,8%)

Чехия несколько отстает от среднего уровня ЕС по вакцинации населения от Covid-19

К середине июля 2021 года в Чехии полный цикл вакцинации от коронавируса прошли более 4 миллионов жителей страны, т.е. почти 38% населения. Таким образом, Чешская Республика находится на 18-м месте в Евросоюзе.

Лидирует Мальта, где было привито почти 80% населения острова. На втором месте Венгрия (54%), на третьем Испания (47%). Средний показатель по Евросоюзу составляет 40,4%.

Совет Евросоюза включил Украину в перечень третьих государств, для граждан которых предлагается отменить ограничения на необязательные поездки в ЕС. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины 14 июля.

Попадание Украине в зеленый список не означает автоматической возможности въезда во все государства-члены ЕС, однако это решение свидетельствует о том, что показатели эпидемической ситуации в Украине соответствуют требованиям ЕС. «Это новые возможности для путешествий украинцев этим летом и важный сигнал государствам мира, что заболеваемость COVID-19 в Украине значительно снизилась», — сказал глава МИД Дмитрий Кулеба. «Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств-членов, которые принимают окончательное решение о включении третьих стран в национальные “зеленые списки” учитывая эпидемическую ситуацию в своей стране. ЕС обновляет состав «зеленого перечня» каждые две недели. В случае ухудшения эпидемической ситуации страны могут быть исключены из перечня», — добавили в министерстве.



В нынешнем году в туристической отрасли продлится стагнация. Сектор полностью восстановится не ранее 2023 года. Такой прогноз содержится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) и Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).В 2020 году в связи с пандемией коронавируса количество международных поездок сократилось на 73% по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии в 2019 году, в результате чего, по оценкам, потери в туризме и смежных отраслях уже достигли $2,4 трлн.

«Перспективы на этот год не намного лучше», – сказал на пресс-конференции представитель отдела анализа торговли UNCTAD Ральф Питерс. В документе отмечается, что ключом к восстановлению доверия к международному туризму является вакцинация от COVID-19.

Восстановление туристических потоков является критически важным для малых островных государств, которые в значительной мере полагаются на этот сектор для обеспечения рабочих мест.

В.Стрельченко