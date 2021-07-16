Поиск
Туризм

Украина в зеленом списке Евросоюза

Читать дальше
Редактор

Просмотреть запись

Ключом к восстановлению доверия к международному туризму является вакцинация от коронавируса COVID-19…

Такая характеристика Украины — попадание в зеленый список Евросоюза, еще не означает автоматическую возможность въезда в страны ЕС для украинских туристов.

В прививочной кампании Чехию обогнали такие страны как Литва (42%) и Польша (40,8%)

Чехия несколько отстает от среднего уровня ЕС по вакцинации населения от Covid-19
К середине июля 2021 года в Чехии полный цикл вакцинации от коронавируса прошли более 4 миллионов жителей страны, т.е. почти 38% населения. Таким образом, Чешская Республика находится на 18-м месте в Евросоюзе.
Лидирует Мальта, где было привито почти 80% населения острова. На втором месте Венгрия (54%), на третьем Испания (47%). Средний показатель по Евросоюзу составляет 40,4%.

Совет Евросоюза включил Украину в перечень третьих государств, для граждан которых предлагается отменить ограничения на необязательные поездки в ЕС. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины 14 июля.

Попадание Украине в зеленый список не означает автоматической возможности въезда во все государства-члены ЕС, однако это решение свидетельствует о том, что показатели эпидемической ситуации в Украине соответствуют требованиям ЕС. «Это новые возможности для путешествий украинцев этим летом и важный сигнал государствам мира, что заболеваемость COVID-19 в Украине значительно снизилась», — сказал глава МИД Дмитрий Кулеба. «Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств-членов, которые принимают окончательное решение о включении третьих стран в национальные “зеленые списки” учитывая эпидемическую ситуацию в своей стране. ЕС обновляет состав «зеленого перечня» каждые две недели. В случае ухудшения эпидемической ситуации страны могут быть исключены из перечня», — добавили в министерстве.

В нынешнем году в туристической отрасли продлится стагнация. Сектор полностью восстановится не ранее 2023 года. Такой прогноз содержится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) и Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).В 2020 году в связи с пандемией коронавируса количество международных поездок сократилось на 73% по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии в 2019 году, в результате чего, по оценкам, потери в туризме и смежных отраслях уже достигли $2,4 трлн.
«Перспективы на этот год не намного лучше», – сказал на пресс-конференции представитель отдела анализа торговли UNCTAD Ральф Питерс. В документе отмечается, что ключом к восстановлению доверия к международному туризму является вакцинация от COVID-19.
Восстановление туристических потоков является критически важным для малых островных государств, которые в значительной мере полагаются на этот сектор для обеспечения рабочих мест.

В.Стрельченко

Предыдущая статьяПривито рекордное количество человек
Следующая статьяИспания смягчает правила въезда для жителей Чехии

Больше от автора

Туризм

Испания смягчает правила въезда для жителей Чехии

Болгария и Словакия ужесточают, а Испания смягчает правила въезда для жителей Чехии...С понедельника, 19 июля, в связи с распространением штамма...
Редактор -
Читать
Мы в Чехии

Привито рекордное количество человек

С 5 июня открыта регистрация на вакцинацию 16+...В Чешской Республике был установлен новый рекорд по количеству вакцинированных человек в день....
Редактор -
Читать
Общество

С 17 мая вакцинируют жителей Чехии 40+

С 17 мая все жители Чехии старше 40 лет могут регистрироватьься на вакцинацию против COVID-19. Численность данной возрастной группы в...
Редактор -
Читать

Похожее

Туризм

Испания смягчает правила въезда для жителей Чехии

Болгария и Словакия ужесточают, а Испания смягчает правила въезда для жителей Чехии...С понедельника, 19 июля, в связи с распространением штамма...
Редактор -
Узнать больше

Последние

Испания смягчает правила въезда для жителей Чехии

Редактор -
Болгария и Словакия ужесточают, а Испания смягчает правила въезда для жителей Чехии...С понедельника, 19 июля, в связи с распространением штамма «дельта» ужесточаются правила для...

Украина в зеленом списке Евросоюза

Редактор -
Просмотреть запись Ключом к восстановлению доверия к международному туризму является вакцинация от коронавируса COVID-19... Такая характеристика Украины - попадание в зеленый список Евросоюза, еще не означает...

Привито рекордное количество человек

Редактор -
С 5 июня открыта регистрация на вакцинацию 16+...В Чешской Республике был установлен новый рекорд по количеству вакцинированных человек в день. 2 июня в Чехии...