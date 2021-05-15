Чехия установит правила вакцинации иностранцев и чехов без госстраховок



С 24 мая планируется открытие вузов, а с 31 мая — пляжей и открытых бассейнов. Сауны и закрытые бассейны могли бы открыться 14 июня…

Иностранцы с коммерческими страховками из стран, не входящих в ЕС, пока не могут регистрироваться на вакцинацию против covid-19. Министерство здравоохранения рассмотрит эту ситуацию на следующей неделе.

На следующей неделе Министерство здравоохранения определит условия для вакцинации таких иностранцев в Чехии от covid-19. Такая возможность может появиться для самоплательщиков, заявил в четверг депутатам министр здравоохранения Петр Аренбергер. Во вторник мэр Праги Зденек Гржиб призвал Министерство решить вопрос о вакцинации иностранцев с коммерческими страховками.

Петр Аренбергер сообщил, что подобным образом вакцинируются члены дипломатического корпуса. Они оплачивают только процедуру, сама вакцина им предоставляется бесплатно. Самоплательщики также будут платить и за вакцину. Выбранные центры вакцинации затем оплатят вакцину государству. Министр пока не сообщил, когда иностранцы смогут прививаться.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Яна Шиллерова, сообщила агентству ЧТК, что ведомство готовит возможность регистрации иностранцев, не имеющих государственного медицинского страхования в Чешской Республике или других странах ЕС, в Центральной системе регистрации. В основном это будут чешские граждане, не имеющие государственной медицинской страховки, и иностранцы из ЕС и третьих стран, которые имеют долгосрочное проживание в Чешской Республике.

И еще о хороших новостях. Чехии продолжает возвращаться к нормальной жизни.

Министерство здравоохранения с 24 мая планирует разрешить открытие вузов.

Открытые бассейны и пляжи в Чехии могли бы открыться с 31 мая, закрытые бассейны — 14 июня.

Греция, остров Кос, фото В.Степанова

Кроме того, смягчаются условия для путешествий. Правительство увеличило длительность «безопасного периода» после болезни коронавирусом с трех месяцев до полугода. Через 22 дня после первой прививки от covid-19 люди смогут возвращаться в Чехию из стран со средним и высоким риском заражения без карантина или тестирования в Чешской Республике. К странам со средним уровнем риска заражения сейчас относятся Словакия, Ирландия, Португалия и Исландия. Страны высокого риска: Германия, Польша, Австрия, Италия и Испания. Въезд в Чехию с таким же условием после первой прививки будет разрешен жителям Австрии, Германии, Венгрии, включая китайские и российские вакцины, Словакии, Польши и Словении. Подобные условия для въезда будут введены для жителей Чехии в эти страны, кроме Словакии, с которой пока идут переговоры. Остальные путешественники должны будут оставаться на карантине в Чехии как минимум 5 дней и только после этого могут сделать тест», — сообщила пресс-секретарь Яна Шиллерова.

В.Стрельченко