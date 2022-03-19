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Общество

«Вчера началась война»

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«Нет» души, тела, сердца, всех животных инстинктов организма. Сострадательное «нет» Земли, терпеливо опасающейся конца…
Он поднял глаза и увидел птицу. Огромное крылатое создание рассекало небесную гладь…
Воздух со свистом расклеивался и образовывал невидимый коридор… Невыносимое ощущение свободы залило его и прошло сквозь все тело от пяток до ушей. Достигнув ушей, ощущение поднялось до частоты ослепляющей и пронзительной, как блики яркого солнца на воде. Разрастаясь и набирая силу, оно гудело вокруг, пока не пронзило тонкую грань сна и превратилось в навязчивый звон будильника… Он открыл глаза, провел по волосам, посмотрел на белый потолок — ни птицы, ни счастья…

    Вчера началась война… Он вспомнили затосковал по блаженному неведению другой реальности.
    Он узнал об этом не из газет и не по радио, непрестанно трубившему: «будет — не будет».
    Он кожей почувствовал усилившийся запах тревоги, давно уже источаемый глазами окружающих – все как будто покрылось налетом лжи и самообмана. «Так надо» — твердили одни, «что мы можем изменить» – повторяли другие.
    Многочисленные демонстрации поддерживали дух, надеющихся на мирный исход ситуации, и, чуть жужжа, как летняя муха, действовали на тех, кто рвался вперед. Невидящие глаза, давно забытый Богом мозг и услужливое воображение приводили тысячи тысяч «да». Несмотря на это, первое, что пришло ему в голову – это отчаянное «нет!». «Нет» души, тела, сердца, всех животных инстинктов организма. Сострадательное «нет» Земли, терпеливо опасающейся конца…
    Он слишком молод, а мир слишком огромен — не познан и прекрасен, даже в своем ужасе, – чтобы в один миг осознать его потерю.
    Он только начал жить, вытащил якорь своего судна и отдался волнам, с радостью принявшим путника. Он понял, чего хочет в жизни, и встал на путь достижения и реализации своих мечтаний.
    Ему захотелось сделать мир светлее и справедливее, а людей чуть счастливее, хотя бы тем, что он есть на этой Земле… И он влюбился — безоговорочно и безнадежно – влюбился в себя, в жизнь, в людей, в солнце и воздух, какими бы вредными веществами он ни был насыщен.
    Вот-вот, еще один шаг… и их пути встретятся — где-то на соседней тропинке появилась девушка, только что осознавшая Любовь. Они еще не знают друг друга, зато их дети уже точно знают, когда и как они придут в этот мир. Они нечаянно столкнут молодых людей лбами об одно дерево — дерево познания…и тогда…вот-вот, еще чуть-чуть…

      Пронзительный визг рассек утреннюю тишину. Глупая, не раздумывающая ни о чем, бомба пролетела расстояние от самолета до земли, не ведая ничего ни о свободе, ни о счастье… Единственное, что она знала – что должна взорваться — что это и как оно повлияет на мир, да и что есть сам мир — она не знала… Он умер быстро, не успев обдумать все, что хотелось бы в последний момент жизни. Он только вспомнил «нет!» и «вчера началась война».
      Их дети встретили его у ворот — это был лишь второй день войны, но больше никому не пришлось ждать возможности появиться на свет — еще более яростная в своем ядерном отупении бомба, открыла серию самых страшных в истории Земли фейерверков …
      Дорога в мир была потеряна и забыта — потому что «ВЧЕРА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА» …
      Автора не помню, кто-то принес в редакцию 24 августа 2003 года

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