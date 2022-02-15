Инфляция в Чехии выросла до 9,9%



Экономисты объясняют рост инфляции спадом производства во время эпидемии и резким повышением цен на газ и электроэнергию.

Инфляция в Чешской Республике в январе достигла в годовом сравнении рекордного показателя 9,9%. В сопоставлении с декабрем рост составил 3,3%. 14 февраля об этом сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ). Согласно статистике, ежегодный рост потребительских цен был самым высоким с июля 1998 года, когда он составил 10,4%.

Средний уровень инфляции за весь прошлый год в Чехии составил 3,8%, годом ранее — 3,2%, следует из данных ČSÚ.

«Средний уровень инфляции в 2021 году составил 3,8%. Это на 0,6% больше, чем в 2020 году. Это был самый высокий среднегодовой уровень инфляции с 2008 года. В целом цены на товары в 2021 году выросли на 3,5%, а цены на услуги на 4,4%», — рассказала Павла Шедива, руководитель департамента статистики потребительских цен ČSÚ.

Импортные и экспортные цены на топливо и энергию также продолжали значительно расти в годовом исчислении. На ситуации стразилось подорожание большинства наименований потребительской корзины. Цены растут почти на все товары и услуги. Сильнее всего подорожали автомобили, бензин и дизельное топливо, сливочное масло и овощи, существенно увеличилась аренда жилья (3,7 %), подорожали товары для ремонта и ухода за жилищем (9,9%), водопроводная вода (5,5%), твердое топливо (6,5%), одежда и обувь (12,9%), блюда и напитки в заведениях общепита (7,6%) и табачные изделия (12,3%).

Экономисты объясняют рост инфляции «накачкой» экономики дешевыми деньгами и «ковидным» спадом производства. Они ожидают, что в первые месяцы 2022 года показатели инфляции вырастут еще сильнее. Этому будет способствовать подорожание расходов на проживание, в частности, резкое повышение цен на газ и электроэнергию.

В.Стрельченко