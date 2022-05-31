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Конфликт на Украине будет разрешен победой Украины

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Милош Земан и президент Швейцарии сошлись во мнении о войне в Украине

После встречи, проведенной с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, глава Чехии Милош Земан высоко оценил то, что Швейцарии, несмотря на свой нейтралитет, присоединилась к санкциям ЕС против России. По словам Земана, «оба государства надеются, что конфликт на Украине будет разрешен не гнилым компромиссом, а победой Украины». Государственные деятели подчеркнули важность взаимоотношений между Чешской Республикой и Швейцарией и отсутствие в них проблемных областей.

  • Милош Земан

И Земан, и Кассис напомнили, что Швейцария, даже будучи нейтральной страной, осудила российскую агрессию против Украины. По словам Кассиса, Швейцария берет на себя санкции, которые определяются Европейским союзом, и подход Швейцарии ясно показывает, что страна живет западными ценностями и имеет четкую позицию.

По словам Земана, Чехия может черпать вдохновение у Швейцарии в сфере инноваций, в которых страна принадлежит к мировым лидерам. Первым шагом к этому может стать учреждение поста министра науки и инноваций, решение о котором было принято нынешним правительством Петра Фиалы. Кассис указал на наличие отличных деловых отношениях между Чешской Республикой и Швейцарией. «Их можно было бы улучшить, мы только что внедрили здесь инновации», — отметил он.

Земан в свою очередь охарактеризовал уровень двусторонних отношений между Чешской Республикой и Швейцарией как превосходный. «Тем более дружественным является взаимное обсуждение», —  подчеркнул глава ЧР. По словам Кассиса, в связи с предстоящим председательством Чехии в Европейском союзе также обсуждались отношения Швейцарии с  ЕС.

radio.cz

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