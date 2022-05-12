3 мая 2022 года в возрасте 102 лет в Праге умерла Меда Младкова, основательница пражского музея «Кампа», в котором представлена ее обширная коллекция современного искусства.

Меда Младкова (Соколова) родилась 8 сентября 1919 года в городе Закупы. В 1948 году, после коммунистического путча, вместе с мужем, известным экономистом Яном Виктором Младеком, эмигрировала на Запад, однако продолжала поддерживать контакты с родиной; коллекционировала работы чешского художника Франтишека Купки, жившего во Франции.

В США супруги Младек смогли собрать крупнейшую коллекцию искусства Центральной Европы.

После «бархатной» революции 1989 года Младкова вернулась на родину и на пражском острове Кампа открыла музей, передав коллекцию в дар чешской столице.

Меда Младкова скончалась от болезней, связанных с преклонным возрастом.

В здании U Sovových mlýnů на набережной романтического острова Кампа, в местах с уникальным видом на реку Влтаву, Градчаны и Карлов мост, расположен с начала третьего тысячелетия музей современного европейского искусства Museum KAMPA — U Sovových mlýnů 2, Praha 1 — Malá Strana.