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Общество

Хранилища газа в Чехии заполнены на 92%

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Редактор

С сентября Чешская Республика получает газ с терминала сжиженного природного газа в голландском порту Эмсхафен, где она арендовала три миллиарда кубометров этого топлива. В понедельник министр промышленности Йозеф Сикела провел переговоры с министром экономики и климата Германии о совместном использовании газа в случае чрезвычайной ситуации. Чешская Республика, по словам Йозефа Сикелы, также заинтересована в приобретении доли в новых немецких терминалах для приема сжиженного газа.

Хранилища газа в Чехии заполнены на 92% и запасы растут. Об этом заявил в Twitter министр промышленности Йозеф Сикела. Благодаря теплой погоде потребление голубого топлива в стране на прошлой неделе сократилось более чем на треть по сравнению с прошлым годом. По сравнению со средним показателем за последние три года чехи потребили более чем на четверть меньше газа. «Погода на прошлой неделе оказалась на нашей стороне, она была самой теплой, как минимум, с 2019 года. Также благодаря этому по-прежнему возможно покрывать ежедневное потребление газа за счет импорта и по-прежнему создавать резервы», — написал в Тwitter глава Минпрома. «Растущая уверенность в том, что Европа справится с предстоящей зимой, также приводит к снижению стоимости газа. Она с июня этого года самая низкая», подчеркнул министр.

radio.cz

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