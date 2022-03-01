Агрессор Путин заплатит за военное преступление

… И преступления перед человечеством

Зеленский подал в суд Гааги прошение о наказании Путина за военное вторжение

Четвертый день войны… 27.02.2022…. Кажется, что прошел год…, а с ним и все стадии неизлечимой болезни – отрицание, неприятие, торг, депрессия… Но не смирение. Я не буду про «стыдно», «страшно», «я за мир», «держитесь, братья». Это наверно выражало бы мою позицию, но… как бы это сказать… не с того конца, что ли… Никому ни тепло, ни холодно. Сейчас, когда рухнули многие мои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, приходится опираться на более внятные и менее личные моральные категории. И законы.

Так вот, о законах: Статья 353 Уголовного кодекса Российской Федерации гласит:

1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны — наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

2. Ведение агрессивной войны — наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. Т. е., даже по собственному законодательству, действия РФ сейчас являются преступными. И далее: «Военные преступления — бессмысленное разрушение населенных пунктов; разорение, не оправданное военной необходимостью; нападения неизбирательного характера, затрагивающие гражданское население и гражданские объекты; нападение на установки или сооружения, содержащие опасные силы (атомные электростанции, плотины, гидроузлы). Срока давности военные преступления не имеют».

Источник — Экономический словарь.

Тут можно было бы допустить полемику сторонников вторжения: миротворческая миссия и идея защиты интересов русскоязычного населения. Но…. Все маньяки объясняют в суде свои преступления попыткой очистить мир от зла. И кого от кого защищают обстрелы (системы залпового огня «Град» — что совсем не является избирательным оружием) в центральной (!) Украине?? Только замутненное сознание согласится воспринимать этот бред в качестве объяснения или оправдания. Тем не менее, «их есть у нас». По моим наблюдениям, поддерживающие действия российского правительства делятся на 3 категории: прихлебатели от власти, недалекие люди, доверяющие одному источнику информации и тех, кто не готов расставаться со своими иллюзиями, застрявшие на этапе «торг».

И еще о войне. Преступной и агрессивной. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №3314 «Территория государства является неприкосновенной и что она не должна быть объектом, даже временно, военной оккупации или других мер применения силы, предпринимаемых другим государством.

Статья 1. Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства.

Статья 3. Любое из следующих действий, независимо от объявления войны будет квалифицироваться в качестве акта агрессии: а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее; b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства; с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства; d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;

Статья 5. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность». Эта ответственность неизбежно наступит.

К сожалению, для всех русских – и для тех, кто осудил и для тех, кто поддержал, и для тех, кто говорил и для тех, кто промолчал… Для России, вне зависимости от исхода этой войны, итоги будут плачевными: экономический и политический крах + моральное разложение. Мне бесконечно жаль… Но. НИКАКИЕ СООБРАЖЕНИЯ НЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ ОПРАВДАНИЕМ АГРЕССИИ.

Оксана Хорст, по материалам ФБ