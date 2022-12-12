ЕС принимает Хорватию в Шенген

Заявки Болгарии и Румынии отклонены

ЕС примет Хорватию в Шенгенскую зону с 1 января 2023 года. В то же время заявки на вступление в безвизовую зону от Болгарии и Румынии были отклонены, в основном ввиду сопротивления со стороны Австрии.

Румыния и Болгария вступили в Евросоюз в 2007 году и уже несколько лет пытаются войти в Шенгенскую безвизовую зону. Опасения по поводу организованной преступности, бесконтрольной несанкционированной миграции и безопасности до сих пор сдерживают их заявки. В ноябре Европейская комиссия постановила, что все три кандидата на вступление в Шенгенскую зону теперь отвечают необходимым критериям для присоединения, а Европейский парламент также проголосовал за их вступление.

Решение о расширении Шенгенской зоны требует единогласного одобрения, но министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил в четверг перед голосованием, что собирается голосовать против расширения Шенгенской зоны на Румынию и Болгарию: «Я считаю неправильным расширение системы, которая не работает во многих областях». Однако министр внутренних дел Болгарии отвергает утверждения о том, что она служит транзитной страной для мигрантов, направляющихся в Центральную и Западную Европу. «У Австрии нет чётких данных о том, откуда прибывают эти мигранты, — сказал Иван Демерджиев. — Наша позиция и позиция Комиссии заключается в том, что основная часть этих потоков идет из Сербии, которая установила сербский безвизовый режим».

Новая отсрочка сильно разочаровала Болгарию и Румынию. Таким образом, пока Шенгенская зона расширяется только на территорию Хорватии, состоящую в ЕС с 2013 года. Заявку на вступление в Шенген также подали власти Кипра.

Сегодня из 27 стран ЕС только 4 страны не входят в безвизовую зону: Болгария, Румыния, Кипр и Ирландия. Последняя предпочла сохранение своей собственной визовой политики.

Кроме стран Евросоюза в Шенген входят Исландия, Норвегия (без Шпицбергена) и Швейцария, а также, де-факто, малые государства Европы: Монако, Сан-Марино и Ватикан.

Наряду со вступлением в Шенген, Хорватия еще и перейдет с национальной валюты на евро. В начале 2023 года будет двухнедельный период, когда обе валюты будут приниматься в качестве формы оплаты. Обменный курс, установленный в качестве базового на переходный период, составляет 7,53450 хорватских кун/евро. Что касается обмена хорватской куны, то с 1 января 2023 года в течение первых 6 месяцев банки и обменные пункты будут обменивать куны на евро без комиссии, а вот в течение следующих 6 месяцев уже комиссия уже будет взиматься. Все банкоматы в Хорватии будут переведены в евро к 1 января 2023 года.

Euronews.com