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Чехия обеспечила достойный прием беженцам

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Редактор

Рейды на чешско-словацкой границе

Благодаря мерам, организованным Министерством внутренних дел, Чешская Республика обеспечила достойный прием беженцев из Украины, число которых после февральского нападения России на Украину достигло 450 000, отметил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Отличным результатом премьер назвал тот факт, что 100 000 беженцев уже устроились на чешском рынке труда.

Во время своего визита в министерство он также похвалил главу МВД Вита Ракушана за принятые им дипломатические меры против миграции из Сирии и за работу группы, организующей в рамках данного ведомства борьбу с дезинформацией. По словам премьера, аналогичные группы будут созданы и в других министерствах.

Вит Ракушан позже заявил на пресс-конференции, что в рамках усилий правительства по сокращению числа служащих собирается значительно сократить их количество, что найдет отражение и в дальнейшей систематизации персонала и должностей.

Чешская  полиция задержала 132 мигранта на границе со Словакией, сообщив об этом в своем аккаунте в Тwitter. За минувшие сутки полиция на границе проверила более 26 тысяч человек. Правительство Чехии ввело контроль в конце сентября до 28 октября из-за возросшего числа мигрантов, в основном из Сирии. Они пытаются пробраться дальше на Запад через  территорию Чешской Республики.

Министр внутренних дел ЧР Вит Ракушан 17 октября заявил, что правительство, скорее всего, ввиду обострившейся ситуации продлит контрольные рейды на чешско-словацкой границе до конца ноября.

radio.cz

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