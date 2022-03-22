Важно соединиться со своим сердцем!

Ваши внутренние бури будут, как магнитом, притягивать бури внешние!

Важно уйти от ума и соединиться со своим сердцем!

Пришло новое время…

Это было предсказано прорицателями, жившими в разные времена. Об этом времени приходили ченнеленги через людей. Об этом времени мир предупреждали многие. Это время апокалипсиса, описанное Иоанном Богословом. Это время смены циклов на планете. Это время перехода сознания и очищения планеты от деструкции и тяжелой кармы. ⠀

Не нужно пугаться. Каждый, кто воплощен сейчас, хотел прийти именно в это время для того, чтобы прожить такой опыт. А, значит, у каждого есть внутреннее знание, ресурс и энергия на прохождение этих времен. Те, кто живут сейчас — самые сильные души, которые способны, участвуя в игре, помочь перейти этой планете и живущим в новый цикл, в новые энергии и в новое время. А для того, чтобы переход случился, планета пройдет через очищение. ⠀

Помните, что это — важное время. Кто воплощен сейчас буквально сидят в первых рядах спектакля. Помните, что вы — вечные существа и это воплощение — лишь очередная ваша игра. Помните, что всё происходящее — это воля Бога. Помните, что всё сейчас ведёт нас к эволюции, а это — единственное, что хотят наши души. ⠀

Что важно сейчас? ⠀

1. Перестать винить кого-либо: правительства, другие нации, людей, себя, Бога, темные силы. Это — планетарный процесс трансформации и очищения. Все до воплощения были согласны на то, что проживают сейчас и будут проживать дальше. Сейчас важно учиться принимать происходящее с доверием к своему духу. Важно перестать цепляться за то, что рушится и уходит. Умение жить в моменте, быть адаптивными и гибкими — это те навыки, которые нужны сейчас.

2. Сейчас важно слушать себя, свою интуицию, своё сердце. Только ваша божественная суть может вывести вас туда, где вам нужно быть и с кем. Находиться в безопасности можно, следуя внутренним импульсам, откликам и знанию. Сейчас важно уйти от ума и соединиться со своим сердцем. ⠀

3. Ищите своих людей. Окружайте себя людьми близкими вам по духу. Чем больше их вокруг, тем сильнее вы и тем больше возможностей у вашей группы. Вместе вы сможете выстоять в это непростое время. Если вы закрытый человек, то пришло время открываться и соединяться с людьми.

4. Тряска и очищение затронет весь мир. Бесполезно искать спокойные места. Ваша сохранность и безопасность теперь зависит от внутреннего покоя. Если вы еще не начали заниматься медитацией. Самое время начать. Ваши внутренние бури будут, как магнитом, притягивать бури внешние. Занимайтесь йогой, медитацией — практиками, которые могут помочь вам находиться в балансе и покое. ⠀

5. Начинайте созидать. Мир разворачивается лицом к созидательным людям. Оставляйте деятельность, которая вредит другим. Причинно-следственные кармические последствия мы будем получать уже в этой жизни. Созидайте, помогайте другим. Пришло время делиться, отдавать, помогать, поддерживать. Если вам очень плохо сейчас, снимите важность с себя, начните помогать другим и вы увидите как ваши обстоятельства и состояния изменятся в лучшую сторону. ⠀

6. Открывайте сердца. Закрытость больше не нужна этому миру. Все события, которые мы наблюдаем, рассчитаны на то, чтобы люди открыли сердца и вернулись в свою истинную природу. Мы есть любовь. Мы не отделены друг от друга, мы — единое поле сознания. Пробуждайтесь сами, либо вас заставят это сделать. Идите к своей истинной божественной природе. Мы должны научиться жить из любви, а не из страха. И сейчас на всей планете – последний экзамен. ⠀

7. Вспомните, что вы — творцы. Вы творите свою реальность мыслями. Чувствами и намерениями. От того, в каких чувствах и эмоциях вы находитесь, зависит то, в какие событийные ряды вы попадаете. Занимайтесь представлением себя в будущем. Закладывайте туда те чувства, в которых хотите пребывать. Не нужно представлять события, вы не влияете на конкретное событие. Событийные ряды вам собирают, исходя из тех чувств, которые вы испытываете. Управление своей реальностью возможно через эмоции и чувства. Находитесь в радости, любви, покое, балансе. Делайте всё возможное, чтобы открывать своё сердце и находиться в гармонии.

В. Болычева