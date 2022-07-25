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Введение в Чехии евро невыгодно

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Редактор

Переход на единую европейскую валюту в настоящее время нереален

Переход Чехии на единую европейскую валюту в настоящее время и в ближайшем будущем нереально, а также невыгодно. Данное мнение в эфире телеканала CNN Prima News высказали глава Сената страны Милош Выстрчил и заместитель спикера Палаты депутатов Карел Гавличек. Упомянутые представители чешского государства реагировали на слова лидера движения «Старосты и независимые» и министра внутренних дел Вита Ракушана, призвавшего в субботу к введению в Чехии евро.

По мнению Милоша Выстрчила и Карела Гавличека, после принятия евро Чехия лишилась бы возможности реализовывать самостоятельную валютную политику, а также использоваться колебаниями курса кроны, что, например, позволяет бороться с ростом инфляции.

Radio.cz

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