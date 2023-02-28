Путин украл детство у детей

Дети в Украине пережили год ужаса…

Bойна ставит поколение детей в Украине на грань существования

Спустя год после начала эскалации войны в Украине 24 февраля 2022 года целое поколение детей пережило 12 месяцев насилия, страха, потерь и трагедий. Не существует ни одного аспекта жизни детей, на который не повлиял бы конфликт, в ходе которого дети погибают, получают ранения, вынужденно покидают свои дома, пропускают важнейшее для них образование и лишаются преимуществ безопасной и спокойной жизненной среды.

«Дети в Украине пережили год ужаса, – заявила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. – Миллионы детей будут засыпать, испытывая холод и ужас, и просыпаться в надежде на окончание этой жестокой войны. Дети погибают и получают ранения, а многие из них теряют родителей, братьев и сестер, свои дома, школы и игровые площадки. Ни один ребенок никогда не должен переносить такие страдания».

Экономический кризис, в условиях которого огромное число семей сообщают о значительной потере доходов, а также вызванный войной энергетический кризис разрушают благополучие детей и семей. В ходе недавнего обследования ЮНИСЕФ 80 процентов респондентов отметили ухудшение своего экономического положения, в то время как проведенный ЮНИСЕФ анализ показывает, что доля детей, живущих в условиях нищеты, почти удвоилась: с 43 до 82 процентов. Особенно остро ситуация складывается для 5,9 миллиона человек, которые в настоящее время входят в число перемещенных лиц в пределах Украины.

Война также оказывает разрушительное воздействие на психическое здоровье и благополучие детей. По оценкам, 1,5 миллиона детей подвергаются риску депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства и других проблем психического здоровья с потенциальными долгосрочными результатами и последствиями.

Полностью уничтожены возможности доступа детей и семей к основным услугам. Сообщается о повреждении или разрушении более 800 медицинских учреждений в результате артобстрелов и авиаударов, причем такие нападения убивают и наносят серьезные травмы как пациентам, включая детей, так и медицинским работникам, и ограничивают доступ к медицинской помощи. По всей стране тысячи детей, спасающихся от конфликта, лишены жизненно важных вакцин для защиты от полиомиелита, кори, дифтерии и других опасных для жизни заболеваний.

С 24 февраля 2022 года ЮНИСЕФ благодаря поддержке международного сообщества предоставил учебные материалы 1,8 миллиона детей, включил более 2,5 миллионов детей в формальное и неформальное образование, оказал психиатрическую и психосоциальную поддержку 4,6 миллиона детей и их опекунов, предоставил услуги по реагированию на гендерное насилие 725 тысячам женщин и детей, обеспечил доступ к безопасной воде для 5,6 миллиона человек, оказал медицинские услуги 5,4 миллиона человек и предоставил многоцелевую денежную помощь 27,700 домохозяйствам внутри Украины и в принимающих беженцев странах»*.

«Детям нужно прекращение этой войны и устойчивый мир, чтобы они смогли вновь вернуться в свое детство, к нормальной жизни и начать исцеляться и выздоравливать, – отметила Рассел. – До тех пор пока это не произойдет, крайне важно, чтобы вопросы психического здоровья детей и их психосоциальные потребности приобрели приоритетный характер. Это должно включать в себя соответствующие возрасту ребенка меры по обеспечению заботливого ухода, повышению жизнестойкости и, особенно для детей старшего возраста и подростков, предоставлению им возможности озвучивать свои проблемы».

Еще больше усугубляя эту проблему, война нарушила процессы образования для более чем пяти миллионов детей, лишив их чувства структурной стабильности, безопасности, нормальности и надежды, которое дает им учеба в классах школы. Ограниченный доступ к школам наступил после того, как два учебных года были потеряны вследствие пандемии COVID-19 и после более восьми лет сбоев в учебных процессах для детей, живущих на востоке Украины.

ЮНИСЕФ продолжает призывать к обеспечению бескомпромиссного, безопасного, оперативного и беспрепятственного гуманитарного доступа, прекращения нападений на детей и необходимую для них инфраструктуру, включая школы, больницы и системы водоснабжения и канализации, недопущение использования школ в этом конфликте, а также к прекращению применения оружия взрывного действия в населенных районах, которое напрямую отвечает за убийство и нанесение увечий сотням детей. В первую очередь ЮНИСЕФ продолжает выступать за прекращение боевых действий.

В декабре 2022 года ЮНИСЕФ обратился со своим ежегодным «Призывом к гуманитарным мерам в интересах детей». ЮНИСЕФ требует 1,1 млрд. долл. США для удовлетворения неотложных и более долгосрочных потребностей 9,4 миллиона человек, включая 4 миллиона детей как внутри, так и за пределами Украины, которые по-прежнему глубоко затронуты продолжающейся в стране войной. Финансирование позволит ЮНИСЕФ предоставлять, поддерживать и расширять важнейшие услуги в области здравоохранения, питания, защиты детей, предотвращения гендерного насилия, водоснабжения и средств санитарии и социальной защиты наряду с усилиями правительств по оказанию чрезвычайной помощи и восстановлению. Это обеспечит своевременное обеспечение готовности к новым волнам внутреннего перемещения населения внутри страны и беженцев.