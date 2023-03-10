Земан «Россия совершила преступление… Безумца нужно изолировать»

Президент Чехии МилошЗеман считает разумным, что в прошлом поддерживал экономическое сотрудничество с РФ

В интервью телеканалу CNN Prima News президент Чехии Милош Земан подвел итоги 10-летнего пребывания во главе государства и подчеркнул, что в течение всех 33 лет политической карьеры стремился защищать интересы чешского народа. Президент Милош Земан завершает каденцию 8 марта 2023 г.

Милош Земан полагает, что его электорат перейдет к партии ANO. «Естественным процессом» для своих избирателей президент считает ориентацию на социал-демократов, однако в данный момент, по мнению Земана, у партии – слишком слабое руководство.

Также уходящий президент верит, что его избиратели поймут его критическое отношение к российскому вторжению в Украину, когда осознают, что он относится к поколению, травмированному советской оккупацией Чехословакии 1968 г. «Поэтому мы особо эмоционально относимся к тому, когда какая-либо крупная держава оккупирует соседнее государство», – отметил Милош Земан.

Покидающий пост президент считает разумным то, что в прошлом он поддерживал экономическое сотрудничество с Россией. По его словам, Чехии нужны были дешевые энергоресурсы. Свой подход к РФ он назвал таким же, какой выбрала Германия. «Но я неоднократно говорил, что интересы безопасности выше экономических интересов», – подчеркнул Милош Земан. Поэтому, по словам главы Чехии, для него всё закончилось после «безумной ошибки» президента России Владимира Путина, когда тот напал на Украину. «Что же касается Китая, то, учитывая, что он фактически дистанцировался от России, я не вижу причины прерывать экономические связи», – добавил Земан.

В прошлом политические оппоненты неоднократно критиковали президента Чехии за сближение с режимами Китая и России. Милош Земан при этом всегда подчеркивал, что отдает предпочтение экономической дипломатии и экономической внешней политике.

После вторжения РФ в Украину Земан резко раскритиковал Кремль. «Этим Россия совершила преступление против мира… Безумца нужно изолировать», – заявил президент Чехии 24 февраля 2022 г.

radio.cz