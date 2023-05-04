Остров Кос манит туристов

Кратер спящего вулкана Nisyros — лунные пейзажи, запах серы, жара …

Остров Кос — это красивый греческий остров в Эгейском море, который известен своими пляжами, достопримечательностями и возможностями для отдыха.

У этого уголка богатая история, о чем свидетельствует множество памятников античности и средневековья. Отдых на острове Кос погрузит вас в атмосферу удивительной греческой культуры. Вся центральная часть Коса — это туристическая зона. Она особенно красива в вечернее и ночное время.

Жители острова занимаются фермерством. Поселки обрамляют фруктовые сады и поля пшеницы, плантации оливы, винограда, кукурузы, миндаля и финиковых пальм. На южном побережье встречаются средиземноморские тюлени. В летнее время можно увидеть черепах каретта, а зимой — розовых фламинго. В июле здесь проходит фестиваль в честь Гиппократа, а в августе отмечают Дни меда, рыбы и вина.

Одной из главных достопримечательностей Острова Кос является Асклепион – один из самых значимых древнегреческих храмов, который служил местом лечения. Здесь можно увидеть мраморные колонны, скульптуры и мозаики.

Еще одной достопримечательностью острова является Замок Нераци, на вершине которого открывается великолепный вид на море и город Кос.

Согласно легендам именно на Косе жил знаменитый лекарь Гиппократ. На острове находится Музей Гиппократа и растет древний платан, под которым, по преданию, он читал лекции ученикам. Также на острове есть храмы, посвященные покровителям медицины Исиде и Серапису.

Советуем посетить Археологический музей, где вы сможете ознакомиться с историей острова, посмотреть на обширную коллекцию древностей и предметов старинного искусства.

А рядом с портом есть крепость рыцарей ордена Св. Иоанна. Кстати, в порту можно арендовать лодку, катер или небольшую яхту. В 4 км от острова расположен известный турецкий курорт Бодрум, куда вы можете отправиться на экскурсию.

Кос предлагает широкий выбор водных видов спорта, таких как кайтсерфинг, виндсерфинг, водные лыжи и дайвинг. Туристы могут арендовать оборудование и получить уроки от профессиональных инструкторов.

Горный велосипед: Остров Кос является отличным местом для горного велосипеда. Туристы могут арендовать велосипед и исследовать гористую местность острова, наслаждаясь красивыми видами и природой.

Пешие прогулки: Остров Кос предлагает множество пеших маршрутов разной сложности и длины. Туристы могут исследовать горные пейзажи острова, посещать древние греческие храмы и наслаждаться красивыми видами.

Экскурсии на лодке: Туристы могут арендовать лодку и отправиться в путешествие вдоль побережья острова, наслаждаясь красивыми видами на море и береговую линию острова.

Спа и релаксация: Остров Кос предлагает множество курортных отелей и спа-центров, где туристы могут расслабиться и насладиться процедурами для ухода за телом и душой.

Пляжи

Остров Кос славится своими пляжами, которые отличаются белым песком и прозрачной водой. Одним из самых популярных пляжей является пляж Псалиди, который находится вблизи главного города Кос и предлагает множество возможностей для активного отдыха, таких как виндсерфинг, кайтсерфинг и дайвинг.

Еще одним популярным пляжем является Тигаки, который находится на северо-восточном побережье острова — является популярным местом для кайтсерфинга и виндсерфинга.. Этот пляж идеально подходит для семейного отдыха, так как он имеет пологий вход в море и есть множество кафе и ресторанов поблизости.

Пляж Кардамена — это красивый пляж на юго-восточном побережье острова, который известен своими голубыми водами и белым песком.

Если вы не боитесь жары и ароматов серы, cтоит посетить действующий вулкан Nisyros. На краю кратера ощущаешь себя частичкой чего-то великого, значимого, древнего. Можно спустится вниз и почувствовать горячее дыхание, спящего вулкана. А какие фото получаются…

Как будто на другой планете! Лунные пейзажи, запах серы, жара … Чтобы ощутить всю необычность и красоту этого места, обязательно спуститесь в кратер. Почувствуйте сильный запах серо-водорода, жару как в сауне, услышьте тихое урчанье из-под земли. Поистине великан спит и великодушно позволяет нам бродить по своему телу…

Кто решится на эту поездку, берите удобную обувь и одежду.

Остров Nisyros — это маленький греческий остров, расположенный в Эгейском море между островами Кос и Тилос. Этот остров является одним из самых необычных и интересных мест для посещения в Греции благодаря своему геологическому происхождению и красивым пейзажам. Одной из особенностей острова Nisyros является активный вулкан. Туристы могут спуститься в кратер и увидеть активную вулканическую активность, такую как фумаролы и гейзеры.

Еще одной достопримечательностью острова является старинный город Ниссырос. Этот город был основан в 4 веке до нашей эры и сохранил множество исторических и архитектурных памятников.

Благодаря уникальной экологии и приятному климату Кос считается элитным местом отдыха. Здесь всегда солнечная погода, красивые песчаные и галечные пляжи, чистое море, разнообразные рестораны и греческие таверны со свежими морепродуктами. И при этом цены довольно умеренные.

Виктория Степанова, русскоязычный представитель туристической фирмы DER Touristik CZ, Прага, (+420) 608 301 145