Родос — остров, куда хочется приезжать снова и снова

Добро пожаловать в обитель Гелиоса — бога солнца!

В южной части Эгейского моря, на совсем незначительном расстоянии от берегов Малой Азии находится остров Родос — самый крупный в архипелаге Додеканес в юговосточной части Эгейского моря. С древности эти острова связаны с именами, известными всему человечеству. На о.Кос родился «отец медицины» Гиппократ, о.Патмос известен благодаря апостолу Иоанну — автору «Апокалипсиса», появлению первых христиан на о.Родосе предшествовало посещение острова апостола Павла.

Через архипелаг прокатились волны завоевателей: финикийцы, персы, римляне, франки, сарацины, рыцари Ордена Св.Иоанна, турки, итальянцы. Смешение эпох, нравов и обычаев множества народностей, традиций, культур сделало Родос совершенно уникальным, не похожим на другие самые экзотические уголки мира. На протяжении всей своей истории он переживал времена величия и славы, став одной из наиболее значительных земель всей Греции. Существовавшие на этом острове цивилизации сменяли друг друга, всякий раз обогащая Родос своими достижениями и оставляя на нем собственную печать. Отдых на Родосе — это погружение в историю, которая насчитывает более 2.500 лет.

Остров двух морей

Величина острова — 37 на 77 км. Протяженность береговой линии – 220 км. Рельеф преимущественно горный. Население острова около 90.000 человек, которые ежегодно принимают более 1.250.000 туристов, приезжающих наслаждаться природными красотами и познакомиться с многовековой историей острова Родос. С западной стороны Родос омывает Эгейское море, с восточной — Средиземное. Вода настолько чистая везде, что смело можно выбирать городскую гостиницу и купаться на городском пляже. В городах нет никакого грязного производства (остров крестьянский), зато много ресторанов, магазинов, музеев и набережных.

У каждого моря есть свои преимущества. Эгейское — ярко-лазурного цвета, как будто подсвечено снизу. Обычно этот берег подвержен ветрам, приятно освежающим в августовский зной, но в октябре заставляющим одеваться потеплее на вечерние прогулки. Средиземное море — синее и сравнительно тихое, именно на его берегу находятся знаменитые пляжи Тсамбика и Фалираки.

По решению ЮНЕСКО Родос объявлен памятником всемирного культурного наследия.

Остров колосса

Согласно мифу, остров Родос поднялся из глубин моря по воле Зевса в дар богу Солнца — Гелиосу. Столица острова — город Родос к III веку до н. э. достиг наивысшего расцвета. Среди людей, получивших здесь образование, были Цезарь и Цицерон. Интересно, что высшим учебным заведением в античные времена являлась школа риторики. То есть пределом образованности считалось умение правильно выражать свои мысли и опровергать чужие. Недаром же древние греки сочинили столько мифов.

Современные греки тоже что-то все время сочиняют, не умолкая. Знаменитый в то время родосский стадион стал причиной поговорки, которая много веков имела употребление во всей Европе. Ее происхождение связано с неким человеком, который на материке хвастался, что на острове Родос он участвовал в соревнованиях и совершил прыжок исключительной длины (а может, высоты). В конце концов, ему сказали: «Здесь Родос, здесь и прыгай». До сих пор так говорят некоторым хвастунам.

Всемирную известность Родосу принесло одно из семи чудес света — гигантская бронзовая статуя Колосса Родосского в честь бога Гелиоса. Она была воздвигнута у входа в гавань в память о героической обороне Родоса от иноземцев. В 304 году до н. э., когда жителям острова удалось отбиться от осаждавших крепость Родос врагов, они продали трофеи — стенобитные машины противника, и на вырученные деньги изготовили огромный памятник. Cтатуя бога солнца, изготовленная из дерева и бронзы, имела высоту 37 метров. Простояла она по разным данным от 56 до 70 лет, после чего упала от землетрясения. Затем Гелиос 700 лет лежал. Бог солнца отдыхал, а солнце светило по-прежнему щедро. Затем бога сдали в металлолом, но солнце и тогда не померкло.

СТОЛИЦА РОДОС. Родос — город, давший имя острову, основанный в 408 г. до н. э., сегодня крупнейший культурный и туристический центр острова. Посещение столицы – это одна из самых захватывающих экскурсий, которую можно совершить, находясь на острове. Особый интерес представляет его средневековая часть. Прогуливаясь по узким мощеным улицам, осматривая величественные сооружения рыцарских времен, проходя вдоль крепостных стен и бастионов, византийских церквей, путешественник чувствует, что течение времени здесь словно остановилось. И одновременно открывает для себя, что этот древний город — живой, разноликий и полный неожиданностей. Вы совершите прогулку по Старому городу, окруженному средневековыми крепостными стенами, пройдете по улице Рыцарей Ионнитов, увидите дворец Великих Магистров, Башню Иппотонов, посетите античный музей и купите на память сувениры на старых улочках города. Далее Вас ждет Аквариум, в котором широко представлен морской животный мир Средиземноморья. Завершается экскурсия посещением Акрополя Родоса, древнего стадиона и амфитеатра, расположенных в живописном районе Монте Смит, откуда открывается прекрасная панорама города и западного побережья острова. Международный аэропорт Родоса находится на расстоянии 16 км от одноименного города, на западном побережье острова.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ И ЭКСКУРСИИ

ЯЛИССОС. Центр международного туризма, сумевший сохранить свой провинциальный колорит. Курорт украшают церкви XV и XVII веков. В районе Ялиссоса находится множество замков времен рыцарей и роскошные дома неоклассического стиля. Впечатляет также «Путь Голгофы» со множеством ступеней и изображениями Страстей Господних. В первой половине августа здесь проходит фестиваль народных песен и танцев «Ялиссии».

ФАЛИРАКИ. Прибрежный район и одноименная рыбацкая деревушка на восточном побережье острова, недалеко от города Родос. В последнее время Фалираки превратился в развитый туристический центр с большим количеством гостиниц. Это центр ночной жизни острова с множеством таверн, кафе, диско-клубов и магазинов. Здесь находится большой гольф-клуб, а также клубы для занятий водным спортом. Есть большой аквапарк. Он разделен на три сектора: в одном из них разнообразные водные горки, во втором — огромный бассейн с искусственной волной, третий сектор — целиком детский, с водными лабиринтами и бассейнами. В аквапарке работает множество баров и кафе, есть торговой центр. Фалираки популярен среди любителей активного отдыха и молодежи.

ИКСЬЯ. Пляжный туристический район в 5-6 км от города Родос. Отели в районе Иксии облюбовали поклонники виндсерфинга, поскольку здесь постоянно дуют теплые ветры. Вдоль побережья разбросано множество ресторанов, магазинов и гостиничных комплексов, в том числе самых роскошных.

ЛИНДОС. На юго-востоке острова, в 40 минутах езды от аэропорта и столицы, располагается курорт Линдос. Сюда едут те, кто предпочитает спокойный и размеренный отдых. Город знаменит величественным акрополем на вершине крутой скалы с руинами храма Афины Линдосской. Под Акрополем компактно расположен городок с узкими улочками, мозаичными дорожками, колоритно соединившие в себе византийский, арабский, средневековый и конечно эллинский стили. Подъем на древний Акрополь Линдоса осуществляется пешком либо на осликах, которых можно взять на прокат. Не менее живописны окрестности Линдоса: уединенные тихие бухточки и песчаные пляжи. На берегу Линдоса есть тихая бухта, куда в 57 году н.э. высадился апостол Павел.

ФИЛЕРИМОС — ДОЛИНА БАБОЧЕК – КАМИРОС. Знакомство с западной частью острова начинается с посещения Филеримоса, монастыря «Панагия Филериму», расположенного на живописном холму, откуда представляется возможность увидеть практически весь остров. Вы проследуете по дороге «Голгофа Иисуса» и сами пройдете весь жизненный путь Христа от рождения до распятия. Далее Вы посетите долину бабочек, уникальную и единственную в Европе. Пышная растительность, живописные деревянные мостики, перекинутые через кристально-чистые ручьи и конечно, тысячи разноцветных бабочек, сидящих на кронах деревьев, слетающихся сюда со всего света, произведет на Вас неизгладимое впечатление. Далее Вы посетите развалины древнего города Камирос, который называют «Помпеем Родоса» и являющийся одним из главных археологических ценностей острова.

ОДНОДНЕВНЫЙ КРУИЗ НА ОСТРОВ СИМИ. Небольшой живописный островок Сими, известен рыбной кухней, натуральными губками и пряностями. Вы полюбуетесь горами и маленькими долинами, чудесными крохотными бухточками, посетите монастырь Архангела Михаила с его византийскими фресками. Далее Ваш путь по морю продолжится до живописной деревеньки Яало, с бурлящей жизнью, сказочными тавернами, многочисленными лавками и магазинами, где Вы сможете прогуляться по узким улочкам, выпить чашечку кофе, искупаться и позагорать на берегу чудесного кристально-чистого моря в ближайшей бухточке.

МОРСКИЕ КРУИЗЫ. Морские путешествия — что может быть лучше! Вы сможете открыть для себя фантастический мир островов Додеканесского архипелага. Дружелюбная команда, фешенебельные парусные и моторные лодки, пиратские суда с развлекательными программами, смогут удовлетворить любой вкус и кошелек.

ПАРОМНОЕ СООБЩЕНИЕ. В летнее время с Родоса на многие острова Эгейского моря ходят «ракеты». Существует великолепная возможность совместить отдых на Родосе с посещением турецкого курорта Мармарис, который находится в 50 минутах плавания на корабле.

ГРЕЧЕСКИЙ ВЕЧЕР. Это прекрасная возможность расслабиться и насладиться хорошо организованным праздником. Для вечера отобрано типично греческое меню, включающее закуски и салаты, ягненка на вертеле, шашлыки, овощи и фрукты, изобилие греческого вина и местной водки «узо», сделают вечер незабываемым. Живая музыка, национальные танцы с участием фольклорного ансамбля, будут развлекать вас в течение всего вечера. Представиться возможность изучить и исполнить сиртаки и другие национальные танцы.

Стоимость экскурсий — от 19 до 43 евро в зависимости от маршрута, стоимость аренды автомобиля — от 35 евро в день.

ЧЕМ СЛАВИТСЯ РОДОС?

Рыба всевозможных пород, кальмары, креветки, крабы, мидии, омары, устрицы… Готовятся и подаются дары моря в самых разнообразных вариантах: горячими и холодными, жареными и фаршированными, в виде начинки для других блюд и как самостоятельный продукт, а также вялеными, копчеными, солеными и маринованными. Традиционный горячий напиток — крепкий ароматный кофе по-восточному. Его готовят без добавок, а пьют небольшими глотками, запивая холодной минералкой. Кофе можно заказать в трех вариантах: «вари глико» — крепкий и сладкий, «мэтрио» — менее крепкий с меньшим количеством сахара и «скето» — средней крепости и совсем без сахара.

СУВЕНИРЫ

На Родосе можно приобрести качественные и разнообразные ювелирные украшения из золота и серебра. В качестве сувениров подешевле — везут статуэтки из мрамора и алебастра, «краснофигурные» и «чернофигурные» вазы, а также прочую керамику, кружева, вышивку и многое другое. Многие сувениры имитируют знаменитые экспонаты греческих музеев и предметы археологических раскопок.

Несмотря на обилие исторических достопримечательностей, отдых на Родосе преимущественно пляжный. Остров Родос омывается водами Эгейского и Средиземного моря, поэтому недостатка в водных развлечениях здесь не будет! Греческая компания по защите природы объявила, что 425 греческих пляжей и 8 гаваней получили отличительный знак качества – «Голубой флаг». Всего международным комитетом было награждено 2.699 пляжей и 639 гаваней по всему миру. При присуждении этой почетной награды учитываются целых 29 критериев. Они касаются таких свойств территорий, как чистота, организация, информационное развитие, безопасность купающихся и отдыхающих, а также защита экологии моря и прибрежной полосы. Голубой флаг на пляже — это: свободный доступ, чистая вода (еженедельное тестирование), очистка песка и сбор мусора, служба наблюдения и спасения, неотложная помощь, душевые на пляже, запрет на движение автотранспорта, не допускаются на пляж домашние животные.

В настоящее время туры на Родос – одно из самых популярных предложений многих турфирм во всем мире. Изумительное голубое небо, нежное ласкающее солнце, безмятежное теплое и чистое море, красные, розовые и белые крупные цветы, лимонные деревья и величественные кипарисы, Долина Бабочек и руины храма Афины Линдосской, музеи и бесчисленные археологические памятники привлекают сюда все больше и больше туристов. По преданию, острову покровительствует бог Солнца Гелиос: здесь 300-310 солнечных дней в году. Удивительно мягкий климат и великолепно налаженная гостиничная инфраструктура позволяют отдыхать здесь круглый год. Оказавшись здесь, Вы поймете, что Родос был выбран Гелиосом для своей возлюбленной неспроста. По преданию, бог солнца был очарован исключительной красотой острова и влюбился в него настолько, что постоянно осыпал его своими золотистыми лучами и благословениями, которые превращались в розы. Отсюда и произошло название острова – Рода (Роза). В Родос невозможно не влюбиться. Впечатляет, прежде всего, климат, яркая растительность, теплое море с кристально чистой водой, пляжи, укрывшиеся в скалистых бухтах или простирающиеся до линии горизонта, а также многовековая история, полная мифов и легенд. Некогда этот остров благословили и избрали для себя боги… Полюбите его и Вы!

Виктория Степанова, русскоязычный представитель чешской туристической фирмы EXIM TOURS, Прага, (+420) 608 301 145