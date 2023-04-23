Сицилия — самый загадочный и контрастный регион Италии

В 2000 году ЮНЕСКО объявило Липарские острова объектом Всемирного наследия человечества

Salina

Чем приятна Сицилия, можно заехать в любой Богом забытый уголок и искренне удивиться красоте, доброжелательности и самобытному ритму, который протекает своим течением, не взирая на динамичные каноны 21 века.

Gioiosa Marea — это небольшой город на северо-восточном побережье Сицилии, расположенный в провинции Мессина. Город находится примерно в 100 км от столицы провинции, Мессины, и в 130 км от крупнейшего города Сицилии, Палермо. Gioiosa Marea расположен на склонах горы и окружен сельской местностью и средиземноморскими пейзажами.

Город славится своими красивыми пляжами, которые часто называют лучшими на Сицилии. Некоторые из них имеют голубой флаг, что свидетельствует о высоком качестве воды и сервиса на пляже.

Город имеет древнюю историю, связанную с римской эпохой. В городе можно увидеть много археологических достопримечательностей, таких как остатки римской виллы и амфитеатра. Gioiosa Marea славится своей кухней, в которой используются местные продукты и традиционные рецепты.

Здесь можно попробовать блюда из свежих морепродуктов, сицилийские колбаски и сыры, а также местные вина. В центре города находятся красивые церкви и площадь, где можно прогуляться и насладиться атмосферой итальянского городка. В окрестностях Gioiosa Marea также много достопримечательностей, которые стоит посетить, такие как остров Липари и город Таормина.



Gioiosa Marea — это прекрасное место для отдыха на Сицилии, где можно насладиться красивой природой, морем и традиционной кухней.

Попробуйте пасту казарече алла норма с помидорами, баклажанами и запеченной в духовке рикоттой, пенне по-эолиански с тунцом, оливками, каперсами и помидорами черри, спагетти алла стромболиана с каперсами, анчоусами, тунцом, помидорами черри и травами.

Пане кунзато — еще одно типичное блюдо из хлеба с разными начинками, в основном это моцарелла, каперсы, помидоры черри, гигантские зеленые оливки, оливковое масло и чеснок (по желанию).

Из местных вин попробуйте Мальвазию, которое также называют «вином вулканов». Мальвазия делле Липари — одно из старейших вин Сицилии, завезенное на остров греческими колонизаторами, а теперь и основной продукт эолийского сельского хозяйства. В 1973 году вино получило категорию DOC — официальное обозначение происхождения вина. Вино делится на три вида: один для приема пищи и две ликерные версии, которые подают после десерта.

TH CAPO CALAVA VILLAGE — TH Gioiosa Mare — большой популярный курорт с дружелюбной атмосферой, расположенный в северной части Сицилии, рядом с красивым длинным пляжем. Размещение предоставляется в невысоких зданиях с террасами на территории, полной зелени. Просторные номера с кондиционером, функционально обставлены в классическом средиземноморском стиле, всегда есть возможность посидеть на свежем воздухе. На территории гостиничного комплекса можно заняться рядом спортивных мероприятий, здесь также организуются анимационные программы для детей и взрослых. Рекомендуем клиентам всех возрастных категорий и семьям с детьми, цена за взрослого от 19.990 крон.

Липарские острова или Эолийские острова (итал. Isole Eolie) — это группа из семи вулканических островов, расположенных в Тирренском море к северу от Сицилии. Шесть из них образуют коммуну Липари, на седьмом острове (Салина) расположены коммуны Санта-Мария, Мальфа и Ринелла.

Липари (Lipari) — это самый большой остров группы, на котором находится главный город — Липари. Здесь можно увидеть красивый крепостной город, который был построен в 16 веке и служил защитой от нападения пиратов. Вдоль всего побережья между Каннето и Аквакальда находятся великолепные пляжи из белой пемзы, а цвет воды варьируется от турмалинового до тёмно-синего. Здесь делают знаменитое вино мальвазию.

Вулькано (Vulcano) — это остров, который получил свое название благодаря действующему вулкану. Остров Вулькано был окрещён так древними римлянами, хотя греки называли его остовом Гефеста, Термессой, домом бога Эола. Здесь можно наблюдать фумаролы (испарения газов и пара из трещин в земле), а также посетить местный пляж, который имеет черный вулканический песок.



Стромболи (Stromboli) — это остров, на котором находится один из самых известных и активных вулканов в Италии. Здесь можно покататься на лодке вокруг острова и наблюдать извержения вулкана в ночное время.



Салина (Salina) — это остров, на котором можно увидеть красивые сады лимонных, апельсиновых и оливковых деревьев, а также попробовать местный сыр и вино.



Филичуджи (Filicudi) — это отличный выбор для тех, кто хочет побывать в более уединенном месте. Здесь можно посетить древние гробницы и насладиться красивыми пляжами и чистым морем. Вдоль побережья можно найти глубокие пещеры, например Гротта дель Буэ Марино и Пунта-Персиато, которые популярны среди дайверов, и скалы с потрясающими видами, как скала Ла Канна.



Аликуди (Alicudi) — это самый удаленный остров группы. Здесь можно прогуляться по красивым тропинкам и насладиться видами на море и бескрайние небеса. Основное занятие местных — рыболовство, также выращиваются персики и завезенная из Америки агава. Остров посещает большое количество туристов. На Аликуде их обслуживает ресторан, основу меню которого составляют рыбные блюда.



Пантелия (Pantelleria) — это остров, который расположен ближе всего к африканскому континенту и известен своими горячими источниками и красивыми пляжами. Это самый маленький из островов, который даже местные называют райским уголком. Его типичные улочки — это узкие лабиринты с белыми домами и яркими растениями. Возле острова есть пять крошечных островков (Базилуццо, Даттило, Лиска Нера, Боттаро, Лиска Бьянка), куда можно попасть взяв напрокат лодку, а по пути поплавать в открытом море. По этой причине Панареа особо привлекательна для любителей подводного мира. Также тут можно наблюдать уникальное природное явление из-за повышенной активности фумарол — из трещин, которые образовываются у подножия вулканов, выходят струи пара. Их можно увидеть даже под водой во время дайвинга или сноркелинга.

Как добраться на Эолийские острова ?

Вам нужно доехать на поезде в город Милаццо (2,5 часа из Палермо) или в Мессину (1,5 часа из Катании), откуда отправляется морской транспорт на острова.

Виктория Степанова, русскоязычный представитель туристической фирмы DER Touristik CZ, Прага, (+420) 608 301 145