B Арабских Эмиратах жизнь подчинена Корану

B ОАЭ ввели запрет на жевание жвачки в метро !!!

По государственному устройству Арабские Эмираты – это Содружество семи княжеств-эмиратов.

В состав ОАЭ входят семь эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Аджман, Фуджейра, Умм-эль-Кайвейн. Наиболее крупными являются эмираты Абу-Даби и Дубай (86,7 и 5 процентов территории страны).

Столица ОАЭ– Абу-Даби (более 2,5 млн чел. с пригородами), важнейший торгово-экономический центр – Дубай (около 3 млн чел. с пригородами).

Денежная единица – дирхам AED (1 дрх. = 100 филсов, 1 долл. США равен 3,67 дирхамам, курс фиксированный).

Другие крупные города: Шарджа и Аль-Айн (эмират Абу-Даби).

Национальный праздник 2 декабря – День образования государства. 2 декабря 1971 года в Дубае было провозглашено создание ОАЭ. Новое государство состояло из 6 эмиратов. В феврале 1972 года в состав федерации вошел седьмой эмират — Рас-эль-Хайма.

ОАЭ – федерация. Согласно Конституции верховным органом власти федерации является Высший совет, состоящий из правителей эмиратов. Из своего состава они избирают Президента сроком на пять лет, он в свою очередь назначает премьер-министра. Президент – традиционно правитель эмирата Абу-Даби, Премьер-министр – правитель Дубая. Каждый из семи эмиратов представляет собой монархию, обладает значительной самостоятельностью и осуществляет суверенитет над своими землями и территориальными водами. В каждом эмирате имеется свой свод законов, обязательных к исполнению на всей его территории, но также действует и общее федеральное законодательство. В зависимости от правонарушения в каждом княжестве приоритет имеют разные законы.

Туризм – одна из важнейших статей дохода Дубая и других эмиратов. Однако для местных жителей присутствие сотен тысяч заезжих немусульман создаёт немало проблем. Туристы – это люди на отдыхе, который каждый понимает по-своему. Морально-нравственные нормы поведения представителей мусульманского и немусульманского мира отличаются радикально: это касается, одежды, образа поведения в общественных местах, взаимоотношений между полами.

На некоторые вещи власти ради прибыли готовы закрыть глаза, но к другим они остаются совершенно непримиримыми. За многие правонарушения для туристов в Дубае предусмотрены штрафы, за другие вообще можно лишиться транспортного средства и попасть в тюрьму. При этом законодательство в отношении гостей постоянно пересматривается.

Арабские Эмираты – государство исламское, в котором вся жизнь строго подчинена Корану. Желание властей вывести страну на новый экономический уровень заставило открыть двери перед представителями иных культур, что в первое время критически воспринималось местным населением. Со временем граждан страны удалось убедить в необходимости такого шага. Однако пришлось внести множество поправок в законодательство, чтобы сохранить патриархальный порядок и не допустить распространения и укоренения в стране чуждых норм поведения, морали и откровенно порочных нравов.

Властям достаточно сложно соблюдать баланс между контролем за соблюдением законов Шариата в обществе и поведением туристов, далёким от религиозной сдержанности. Чтобы европейцы и американцы могли чувствовать себя свободнее, многие местные запреты не действуют на территориях отелей, закрытых пляжах, в ночных клубах и на вечеринках.

За некоторые несерьёзные нарушения полиция может сделать предупреждение или не пустить в общественное место, но штрафовать не станет. Но существует целый ряд правонарушений, за который турист обязательно понесёт наказание.

За что могут оштрафовать туристов в ОАЭ?

Употребление алкоголя

Распитие алкоголя в общественном месте или пребывание в нём в нетрезвом состоянии расценивается как уголовное преступление, наказуемое штрафом в 2000 дирхамов или 6 месяцами тюремного заключения. При этом пить можно в отеле, где вы проживаете, в баре, в ночном клубе, но затем надо сразу отправляться домой на такси. Справедливости ради надо отметить, что охоту на выпивших отдыхающих никто не устраивает.

Отдыхающие нередко позволяют себе выйти в весёлом настроении из отеля и прогуляться. Но если человек ведёт себя прилично, полиция смотрит на это сквозь пальцы.

До 8 ноября 2020 года туристы не имели права свободно покупать спиртные напитки. Теперь это правило отменено за исключением Шарджи – самого консервативного княжества. Здесь продажа алкоголя не запрещена только в аэропорту. В остальных местах всё под строгим запретом. Зато здесь же процветает подпольный рынок алкогольной продукции, но ориентирован он не на туристов, а на экспатов.

В Дубае у вас попросят предъявить паспорт, чтобы оформить специальную лицензию (это не бумажное разрешение, а отметка в специальной базе данных). Это не просто формальность: подобная отметка даёт туристу право беспрепятственно покупать алкоголь в течение 30 дней, а потом этого сделать уже будет нельзя. В других эмиратах паспорт потребуют, чтобы убедиться что вам более 21 года.

В эмиратах Аджман, Фуджейра, Умм-эль-Кайвайн, Рас-аль-Хайма с 08.11.2020 лицензии отменены и покупать алкоголь можно свободно.

Sheikh Zayed Grand Mosque, Abu Dhabi

Запреты в месяц Рамадан (11.3 — 10.4.2024). Это священный месяц для мусульман во всём мире. В соответствии с требованиями Корана мусульманин обязан в этот месяц соблюдать строгие правила: ни есть, ни пить, не курить от восхода до заката. В большинстве мусульманских стран эти правила давно не соблюдаются, во всяком случае делать это принудительно никто не требует.

Но в ОАЭ дела обстоят иначе: здесь соблюдать пост требуется на уровне закона. Согласно ст. 313 п.«а» УК ОАЭ, все без исключения (т. е. и туристы) обязаны публично соблюдать все требования поста. Это значит, что в закрытых помещениях (ресторанах, кафе, гостиницах) есть и пить можно. Находясь в отеле, можно даже употреблять алкоголь. Запрет на продажу спиртного в период Рамадана на уровне федеративного закона отменён, однако за каждым эмиратом оставлено право принимать другие решения.

Кстати, в соблюдение поста входит запрет на публичное жевание жвачки и сглатывания слюны.

Закон не распространяется на детей, беременных и кормящих женщин, больных, а также рабочих, занятых тяжелым трудом.

Сожительство и секс вне брака

В эпоху легендарного Шейха Зайде (до 2004 года) сожительство и сексуальные взаимоотношения вне брака (даже по взаимному согласию) карались тюремным заключением сроком на один год. После 2004 года наказание за подобное нарушение немного смягчили: сожительство вне брака перестали считать уголовным преступлением, но за свободный секс по-прежнему было предусмотрено наказание.

Но, как и в случае с выпившими гуляющими гостями страны, специальных облав на прелюбодействующие пары не устраивают. Более того, в законе настолько расплывчато прописаны формулировки, касающиеся интимных взаимоотношений, что судить по ним и тем более выносить приговоры очень сложно. Вероятнее всего, в ближайшее время свободный секс перестанет считаться преступлением. Но это не означает, что им можно будет заниматься открыто, например, на пляже или в развлекательном заведении.

Что можно фотографировать, а что под запретом?

Вмешательство в личную жизнь наказывается жёстко: лишение свободы до 7 лет. К этому понятию относится фотографирование человека или его семьи без его согласия. При этом просто людей на улице снимать не возбраняется, например, прохожих или посетителей кафе (в виде общего снимка). Строго запрещено фотографировать местных женщин, нельзя размещать снимки в соцсетях без согласия фотографируемого: за это можно сесть в тюрьму на полгода и заплатить штраф в сумме до полумиллиона дирхамов.

Кроме этого, запрещено снимать:

правительственные здания;

стратегические объекты;

людей, совершающих намаз.

Наркотики

Любые действия с наркотиками строго запрещены и наказываются. В прошлом году употребление наркотических средств в ОАЭ признали болезнью. За это перестали сажать в тюрьму, но стали помещать на принудительное лечение в специальные реабилитационные центры. За хранение наркотиков предусмотрен штраф в 10 000 AED и (или) тюремное заключение до 4 лет, за распространение препаратов наказание – пожизненное заключение.

Попытка ввоза запрещённых веществ, добавленных в курительные смеси, карается строго. Арестовывают даже транзитных пассажиров, поскольку аэропорты оснащены столь чувствительной аппаратурой, что она улавливает даже следы присутствия наркотиков в багаже. При этом представители власти вправе брать анализ крови у подозрительных пассажиров.

Отдельно стоит сказать о лекарственных препаратах, в состав которых входят вещества, считающиеся в ОАЭ наркотическими. Как правило, это обезболивающие средства. Если их вам прописал врач и вы везете лекарства с собой, обязательно имейте при себе рецепт с реквизитами врача, чтобы информацию можно было проверить.

B интересах развития туротрасли наказание за ввоз наркосодержащих напитков, продуктов или лекарств (без рецепта) смягчили: на первый раз туриста простят.

Нарушения и штрафы в метро и автобусах

Метро – самый быстрый и удобный вид транспорта. Однако, в отличие от подземки в других странах, в ОАЭ при проезде в метро надо соблюдать огромное количество правил. При этом помните – контролёр есть в каждом составе! Для наглядности приведём самые распространённые нарушения и штрафы за них.

Нарушение Штраф, AED

Посадка не в тот вагон 100

Сон на станции 300

Употребление еды, напитков (любых, даже не алкогольных), жевание жвачки, курение 100

Провоз алкоголя даже в закрытой сумке 500

Посадка на места для инвалидов или беременных женщин (даже если рядом таковых нет) 100

Нажатие аварийной кнопки или пульта связи без причины 2000

Провоз животных 100

Шумное поведение, разбрасывание мусора, сидение с ногами на кресле, порча вагона от 100

Про посадку не в тот вагон следует пояснить. В эмиратском метро вагоны отличаются по цвету: серебряный – для всех, золотой – повышенной комфортности (билет в него стоит дороже), розовый – для женщин и детей. Туристы часто, не зная правил, садятся не в тот вагон (особенно это касается женского) и практически всегда их прощают, просто объясняют и просят пересесть.

Но с некоторых пор выяснилось, что многие норовят обмануть сознательно: имея при себе один золотой билет (уже использованный), люди пытаются кататься по нему в комфортном золотом при том, что попали в метрополитен по серебряному. Этот обман контролёрам хорошо известен: они теперь не просто визуально смотрят наличие проездной карточки, а считывают дату покупки специальным устройством. Разумеется, в этом случае штраф неизбежен.

В автобусах чаще всего наказывают за безбилетный проезд, а также могут оштрафовать за отвлечение водителя разговорами.

Штрафы за вождение авто

Полиция строго следит за тем, чтобы все участники дорожного движения соблюдали правила, и строго наказывает за нарушения. Средний штраф составляет 400-500 AED, но может доходить и до 3000-5000.

Самые распространённые нарушения и штрафные тарифы

Нарушение Штраф, AED

Вождение без прав 5000

Гонки на дорогах 2000

Отсутствие ремней безопасности 400

Использование мобильного телефона во время вождения или курение 200-800

Выключенные фары в тёмное время суток 100-400

Ребёнок до 10 лет сидит без специального детского кресла 400

Остановка на трассе без причины 500-1000

Проезд на красный свет 800-1000

Игнорирование знаков дорожного движения 500

Несоблюдение дистанции 400

Выбрасывание мусора из окна 500-1000

Езда без номерного знака 2000

Выезд на встречную полосу 600

Въезд в запрещённую зону 1000

Если не уступить дорогу специальному транспорту, автомобильным кортежам 200-800

Сколько штраф в Дубае за превышение скорости

Превышение скорости до км/ч Штраф, AED

10 400

20 300-500

30 600

40 700

50 800-1000

60 900-1500

61-79 1000-2000

80 3000

За превышение скорости более чем на 80 км могут лишить прав и конфисковать автомобиль, а за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – ещё и арестовать.

О женских купальниках на пляжах

Загорать топлесс или вообще без купальника категорически запрещено: наказывается 6 месяцами тюремного заключения. Выходить в купальном костюме за пределы пляжа нельзя, но за это уже давно не наказывают: полицейский делает замечание и просит либо одеться, либо вернуться на пляж. В общественное место (в бар, магазин) в таком виде точно не пустят.

Дресс-код в общественных местах

Прописанного закона о дресс-коде в стране нет. Но есть неписанные правила, которые лучше соблюдать. Если раньше запрещалось выходить на улицу в шортах и футболках, то теперь на это внимания не обращают. Однако недопустимо появляться в общественных местах:

в слишком коротком, облегающем или прозрачном одеянии;

если сквозь одежду видно нижнее бельё;

с открытым животом или спиной: одежда должна закрывать тело от плеч до бёдер, а лучше до колена. Иностранок, одетых слишком вызывающе, не пустят в общественные места.

При посещении мечети правила ещё строже: никаких шорт, маек, открытых нарядов.

Публичные проявления нежности между мужчиной и женщиной

По закону мужчинам и женщинам, находящимся в общественном месте, можно держаться за руки или обнимать друг друга за плечи. Нельзя обниматься, целоваться, трогать друг друга за интимные места. Правила распространяются и на супругов, однако за нарушения в тюрьму уже не сажают. Иногда полицейский просто сделает замечание. Если поведение пары слишком вызывающе, её отведут в участок и продержат там несколько часов.

Гомосексуализм и переодевание

Недопустимы ни в каком виде. За гомосексуализм по федеральному закону предусмотрена высшая мера, но в отдельных княжествах наказание мягче: в Дубае тюремный срок до 10 лет, а в Абу-Даби – до 14. Не имеет значения, происходит гомосексуальная встреча открыто или за закрытыми дверями. Также запрещено переодеваться в одежду противоположного пола.

Что ещё запрещено

громко разговаривать в общественных местах;

разговаривать с кем-либо на повышенных тонах, тем более кричать;

использовать агрессивные жесты, драться;

применять нецензурную брань, использовать аналогичные жесты;

порнографическая продукция в любом виде (фото-, видео-, журналы соответствующего толка);

флиртовать с местным женщинам и прикасаться к ним, даже если требуется срочная медпомощь (ищите мужчину-мусульманина);

прикасаться к местным жителям (мужчинам) даже по-дружески, если только инициатива не исходит от них;

пристально наблюдать за молящимися;

религиозная пропаганда;

оскорбительные высказывания о любой религии.

Отменены наказания за:

вейпинг — электронные сигареты;

ношение одежды и использование предметов израильского производства;

нанесение случайных телесных повреждений при оказании первой помощи;

попытку суицида (ранее это считалось уголовным преступлением, теперь таких индивидов отправляют на принудительное лечение).

Как вести себя в гостях (правила этикета)

в арабском доме обувь снимают у входа;

здороваясь, нельзя подавать руку женщине, можно только пожать её если та подаст первой;

мужское приветственное рукопожатие длится дольше, чем принято у европейцев или американцев, но прервать его должен хозяин дома (иначе его можно обидеть);

направление подошв в сторону хозяина расценивается как оскорбление;

не приносите с собой алкоголь;

отказаться от традиционного угощения (весьма обильного) – значит оскорбить хозяина;

принимать или передавать тарелки с едой или напитки положено только правой рукой (то же касается визиток и документов);

если что-то едят руками, то использовать надо только правую;

нельзя указывать пальцем, только открытой ладонью;

неприлично сидеть со скрещенными ногами;

если в комнату входит человек, особенно более высокого ранга, старше по возрасту или женщина, принято вставать.

Что нельзя ввозить в страну туристу?

Лекарства

В ОАЭ нельзя ввозить ни один вид медикаментов, на которые отсутствует врачебный рецепт. Под особым запретом находятся психотропные, наркосодержащие средства. Но если туристу надо принимать их постоянно, то с собой необходимо иметь рецепт и дозу препарата, рассчитанную не более чем на 90 дней.

Продукты питания

Нельзя ввозить продукцию домашнего производства или без заводской маркировки. Всё остальное можно, но есть предельно допустимые объёмы. Например, детского питания, конфет, фруктов – до 10 кг, чая и кофе – до 5 кг, мёда – до 20 кг, растительного масла – до 50 л.

Алкоголь, табак и оружие

Взрывчатые вещества, пиротехнику, оружие и наркотики ввозить нельзя. Алкоголь и сигареты можно, но объём, не требующий декларирования, лимитирован:

500 г табака;

50 сигар;

400 сигарет;

4 л крепкого алкоголя;

48 банок пива объёмом по 0,35 л.

Нельзя ввозить:

товары, произведённые в Катаре, Сомали, Иране, Северной Корее;

изделия из слоновой кости и рога носорога;

предметы живописи и архитектуры;

литературу антиисламского толка;

литературу и продукцию порнографического характера;

игральные принадлежности (карты, фишки, кости, иные атрибуты);

животных некоторых пород (бойцовых собак, птиц).

Обязательному декларированию подлежат:

все книги, журналы, диски;

денежные средства, превышающие 100 000 AED;

подарки стоимостью дороже 3000 AED.

Подводя итоги, можно сказать, что самые высокие штрафы в Дубае для туристов установлены за правонарушения, влекущие за собой угрозу жизни или здоровью. Это нарушения правил дорожного движения и распространение наркотиков. Также власти тщательно следят за сохранением нравственного уровня мусульманского общества: такие нарушения тоже строго караются как штрафами, так и тюремным заключением. Одновременно можно констатировать, что на очень многие вещи, которые были запрещены ещё 5-10 лет назад, запреты для туристов сняты, что делает их пребывание в стране более свободным.

Историческая справка. На территории современных ОАЭ традиционно проживали племена кочевников, выходцев из центральной части Аравийского полуострова. В начале ХIХ в., прозванный за большое количество пиратских нападений на торговые суда, «пиратским берегом», регион стал объектом экспансии Великобритании, стремившейся обеспечить себе безопасный доступ в Индию и активизировать торговлю с Ираном.

В 1820 г. британцы заключили с шейхами наиболее влиятельных местных племен договор о «вечном мире». В результате данного и последующих (в 1853 г. и 1892 гг.) соглашений территория будущих ОАЭ была переименована в Договорный Оман и, по сути, превратилась в британский протекторат.

К началу Первой мировой войны по англо-турецкой конвенции 1913 г. Великобритания получила исключительное право на Договорный Оман, а в 1922 г. специальным соглашением установила свой контроль на распределение концессий на разведку и добычу нефти. В 1937 г. британские нефтяные компании получили концессии в Дубае и Шардже, в 1938 г. – в Рас Аль-Хайме, в 1939 г. – в Абу-Даби и Аджмане.

В годы Второй мировой войны эмираты Договорного Омана придерживались политики нейтралитета. Вместе с тем этот период ознаменовался усилением антиколониальных настроений. В Абу-Даби и Рас Аль-Хайме были отмечены случаи демонстративного неповиновения английской администрации, в Шардже – вооруженные столкновения.

После войны по инициативе англичан предпринимались шаги по интеграции эмиратов. В 1965 г. британские власти провели в Дубае совещание правителей 7 эмиратов, на котором принимается решение об образовании Совета экономического развития. На фоне усиления антибританских настроений правительство Великобритании в 1968 г. объявило о выводе до 1971 г. своих войск из региона Персидского залива и передаче власти местным правителям. 2 декабря 1971 г. в Дубае было провозглашено создание ОАЭ.

Временная конституция страны, принятая 2 декабря 1971 г., в день провозглашения ОАЭ, была утверждена Высшим советом ОАЭ 20 мая 1996 г. как постоянная.

После смерти в ноябре 2004 г. основателя государства, первого Президента ОАЭ, правителя эмирата Абу-Даби шейха Заида Бен Султана Аль Нахайяна Президентом был избран его сын Халифа Бен Заид Аль Нахайян, Наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ – Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. 13 мая 2022 г. Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян был избран Президентом ОАЭ и стал Правителем эмирата Абу-Даби после кончины Халифы Аль Нахайяна.

С января 2006 г. посты Вице-президента и Премьер-министра страны совмещает правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед Бен Рашед Аль Мактум (сменил на этих должностях старшего брата Мактума, скончавшегося в январе 2006 г.).

По материалам relocate-uae.com подготовила В.Степанова