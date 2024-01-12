Эмираты – "океан" эмоций с шикарным сервисом !!!

Есть несколько причин для отдыха в Эмиратах. Не столь уж долгий перелет и cезон здесь длится круглый год. Правда, отдых в стране миллионеров далеко не всем по карману. Прибрежные отели в Дубае — одни из самых дорогих в мире. К счастью для туристов, рядом с Дубаем есть еще несколько эмиратов ничуть не хуже, но с жильем гораздо дешевле.

Космополитический Дубай — ведущий деловой и туристический центр Ближнего Востока, славится своим гостеприимством и неограниченными возможностями для деловых людей. Тем, кто хочет хорошо отдохнуть, здесь обеспечен высокий комфорт и качественное обслуживание. Дубай — название одновременно и города, и эмирата. Его часто сравнивают по пестроте и экзотичности с Гонконгом. В море можно купаться круглый год, а побережье с многокилометровыми песчаными пляжами — одно из самых чистых в мире.





Дубай — средоточие коммерческой жизни страны. В 1985 году здесь была открыта свободная экономическая зона Джебел Али и вскоре Дубай занял исключительное место в торговле во всем Персидском заливе.

Символом экономического величия стал 39-этажный Центр международной торговли, где разместились магазины, банки, рестораны, кафе. В Дубае находится и самый большой гольф-клуб мира, в который стекаются ежегодно тысячи любителей этого вида спорта.

Cтолица Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Это город в самом крупном из семи эмиратов, входящих в федерацию. Живописная набережная, минареты, мечети, дворцы шейхов придают городу неповторимый облик. Любители старины могут пойти в крепость Эль-Хусн, где сейчас хранятся древние рукописи. Знаменитая «нефтяная выставка» — наглядное свидетельство экономического расцвета эмиратов.

Шарджа — третий эмират, заслуживающий внимания туриста. Он расположен в 10 минутах езды по многополосной современной трассе от Дубая. Здесь отличные пляжи, отели на любой вкус и кошелек. И самые красивые и большие в стране восточные базары, рыбный рынок, исторический музей, парк с потрясающими аттракционами.

Чем себя занять на отдыхе в Эмиратах?

BM BEACH HOTEL, Ras Al Khaimah

С утра, конечно, купание в теплом океане. Дети обожают собирать на песке кораллы и невиданные ракушки, которые выносит на берег прибой. А для взрослых, кроме ленивого процесса загорания — катамараны, скутеры, рыбалка. И для всех без исключения — аквапарки. Во всех отелях есть свой список экскурсий, предлагаемых проживающим. Мы кратко опишем некоторые из них, чтобы вы знали, из чего выбирать и что с чем сравнивать. Детям с родителями стоит посетить Эль Айн. Это самый большой в регионе зоопарк с аквариумом, аттракционами, кафе. Не думайте, что он интересен только детям. Родители тоже не пожалеют, что попали в зоопарк.

BM BEACH RESORT HOTEL, Ras Al Khaimah Заядлых рыбаков манит четырехчасовая рыбалка на специально оборудованном катере с командой. Аренда катера стоит $450. Чтобы это удовольствие было вполне доступным по цене, лучше сбить целую компанию рыбаков. Обычно катер вмещает 8-10 пассажиров. Жаль, если вы откажете себе во взлете с воды и полете над Дубаем на небольшом самолетике. Экскурсия эта длится полчаса, а стоит 45 долларов.

В Арабских Эмиратах множество экскурсий включают катание на лодке с прозрачным дном. К «лодке» добавляется то шашлык, то парус, то шведский стол и горячительные напитки. Попробуйте совместить экскурсию на лодке с прозрачным дном с ночной охотой на крабов на островах. Это, пожалуй, самое экзотичное из путешествий по морю.

Если вас пригласят на обзорную экскурсию в Дубай — ни в коем случае не отказывайтесь. Помимо самого города посмотрите дворец шейха. И обязательно посетите традиционные соревнования — верблюжьи бега. Длина дистанции — 10 км. Зрелище на редкость азартное.

Очень популярна экскурсия в Фуджейру. Здесь горы, самая древняя мечеть в ОАЭ и знаменитый ковровый рынок, подобный которому вы вряд ли где еще увидите. Здесь же можно отдохнуть в кафе, прокатиться на водных лыжах, лодке, виндсерфинге.

От Дубае до Шарджи — 15 минут езды на машине, до Аджмана — 20 минут.

Если вы водите автомобиль — берите напрокат джип и поезжайте на сафари. Это гонки по красным пескам с пикниками, музыкой, ночевкой на природе, где бродят дикие верблюды и временами бывает немного страшно, но очень красиво!

В Эмиратах есть свой… горнолыжный курорт. Он расположен прямо посреди Дубая. Парк Сноухауз или «Снежный дом» — это несколько трасс разной сложности с подъемниками и инструкторы с Альп. Так что, позагорав на пляже, можно взять несколько уроков на лыжах. На закрытой территории всегда поддерживается температура -2…-4°С. Вход в парк стоит 30 долларов, в эту сумму входит прокат лыж и лыжного костюма. Но вас обязательно попросят купить перчатки и шапочку, ведь у арабов такая низкая температура вызывает шок. Зато наших туристов в «Снежном доме» видно сразу — они все без перчаток и головных уборов!

Что нужно знать?

Обычаи и традиции Объедин енных Арабских Эмиратов берут свое начало в том, что это прежде всего мусульманская страна. Поэтому, чтобы достигнуть понимания и согласия с этой страной, да и просто хорошо отдохнуть необходимо знать что же такое ислам и каковы его законы. «Ислам» дословно переводится с арабского языка как «подчинение воле Бога». Это — вторая по числу верующих мировая религия. Его последователи, мусульмане, верят в единого, всемогущего и вечного Бога, Аллаха и считают, что с момента сотворения мира всем, до мелочей, управляет Его воля и разум.

Мусульмане всячески поклоняются «посланникам Аллаха»: пророкам Адама и Ноя, Ибрахима и Муссу, Иссу (известных всем христианам как Авраам, Моисей, Иисус) и многих других. Но последним в цепи пророков, «печатью Аллаха», они признают Пророка Мухаммеда (570-632). Необходимо знать, что имя это не принято произносить всуе, а уж если Оно произнесено, то ударение ставится на второй слог, а затем добавляются слова, прославляющие Его имя. Мусульманам предписано молиться пять раз в день.

Время для молитв непостоянно, поэтому анонсируется отдельно в газетах, по радио и телевидению каждый день. Призыв к молитве слышится с минаретов мечетей, усиленный громкоговорителями. Если время молитвы застало мусульманина вдали от мечети, то он может совершить этот обряд в любом месте с соблюдением рядя формальностей, одна из которых — непременное обращение в сторону Мекки.

Постарайтесь при фотографировании в городе случайно не запечатлеть военные объекты и здания, полицейский участок или арабских женщин. Это поможет избежать неприятностей. Крайне неприличным считается смотреть на молящихся людей, бродить или стоять перед ними, фотографировать или снимать их на видео или фотокамеру, заходить в мечеть в вызывающей одежде.

Старайтесь воздерживаться от комментариев по поводу целесообразности пятиразовой молитвы, поста, женской одежды и арабских женщин в целом. Даже если многое вам кажется странным и смешным, запомните, что в арабском мире эти традиции незыблемы и формировались в течение веков. Прежде чем войти в жилище, необходимо снять обувь. Вызывающим и оскорбительным для араба считается вид обращенных в его сторону подошв сидящего напротив собеседника.

Рукопожатие у арабов – это знак особого расположения, поэтому оно несколько продолжительнее, чем у нас. Прощаясь, не забудьте обменяться рукопожатием. С дорогими вам людьми – это непременно двумя руками. Не пытайтесь первым подать руку женщине-мусульманке. Если это допустимо, то она сама сделает это. Разговаривая с арабом, даже если вы давно и очень хорошо его знаете, постарайтесь никогда не задавать вопросов о его жене. При обмене словесными любезностями допустимо лишь вежливо осведомиться о семье

Арабы очень гостеприимны. Принято встречать людей чаем, кофе или какими-нибудь прохладительными напитками. На Востоке очень гордятся и дорожат древними традициями гостеприимства, поэтому отказ от угощения может быть воспринят как оскорбление или неуважение к дому хозяина.

Брать и предлагать пищу и напитки или какие-либо предметы следует непременно только правой рукой. Чай, как и кофе, подаются к столу уже сладкими, но без молока, в маленьких стаканчиках без ручки. Очень хорошо освежает в жаркий летний день арабский чай с травами.

Каждодневная офисная мужская одежда для иностранцев — это легкие брюки, рубашка и галстук. Пиджаки надеваются в особо торжественных или официальных случаях. Женщинам принято носить в офисе легкое платье или блузку с длинным рукавом и юбку.

В городе Дубай, где почти круглый год царит лето и жара, не существует, строгих ограничений на женскую одежду. Однако, из уважения к местным традициям, следует избегать ношения слишком открытого и вызывающего платья. На пляже, а также в бассейне разрешено быть в купальных костюмах.

Дамам не рекомендуется находиться без верхней части купальника. И еще один совет: где бы вы ни находились, с уважением относитесь к принятым в стране общественным и культурным традициям.

Рай для покупателей



Одна из основных причин, по которой Дубай посещает большое количество туристов, это возможность очень выгодно сделать самые разные покупки. Покупателям здесь предложат на выбор все, что душе угодно — от современной электроники до старинных сувениров. Самое приятное, что из-за отсутствия налогов на прибыль цена на товары даже ниже, чем в странах-производителях! К тому же Дубай славится своими роскошными торговыми центрами, в которых можно купить буквально все. Кстати, Дубай является одним из главных мировых центров по торговле золотом.

За неделю отдыха купить и испробовать все здешние удовольствия явно не успеешь, поэтому в Эмираты туристы приезжают снова и снова: отдых, обслуживание, шопинг – все на должном уровне, так стоит ли раздумывать?

BM Beach Hotel, Ras AL Khaimah

Почему туристы возвращаются в Дубай?

1. Дубай потрясает

Это город космополитов в котором кипит жизнь, там есть все и для всех. Доказательство тому: в Дубае разрешено пить алкоголь, и в городе есть сотни местечек, где вам обязательно нальют. Там частенько проходят концерты и устраивают фейерверки. Дубай предлагает своим гостям огромный выбор ресторанов, в которых подают кухню разных народов мира.

2. В Дубае потрясающих шопинг

В мире широко известно, что Дубай это город с потрясающим шопингом и лучшими ценами на распродажах. В первую очередь Дубай знаменит своим рынком ювелирных украшений. Кроме этого в городе есть традиционные рынки – «souqs» – длинные крытые аллеи и улицы. И также там расположены замечательные торговые центры, в которых представлены лучшие мировые бренды. Все эти магазины снабжены современной системой кондиционирования. И, без сомнения, в первую очередь любителей шопинга привлекает Дубайский торговый фестиваль.

3. Это город современной архитектуры

Ведущие мировые архитекторы задумали сделать этот город городом стремительно растущих современных зданий. Среди шедевров архитектурного дизайна, отель-небоскреб Burj Al Arab, отель Jumeirah Beach, и башни-близнецы Emirate Towers, здание Дубайского Гольф и Яхт Клуба. И это лишь короткий список всех архитектурных достопримечательностей.

4. В Дубае всегда много солнца

Здесь, как правило, всегда солнечно. Бывают теплые ливни, но не часто, большинство дней в году царит хорошая погода.

5. В Дубае потрясающие пляжи

Здесь протянулись длинные красивые и совершенно чистые белоснежные пляжи. Все они утыканы зонтиками, создающими как будто пунктирную линию. Лучшим пляжем считается Jumeirah Beach, расположенный недалеко от Burj Al Arab hotel.

6. Дубай – дружелюбный город

Население города славится своим традиционным восточным гостеприимством. Туристов здесь встречают, как самых дорогих гостей.

7. Дубай – это спортивная столица Ближнего Востока

В Дубае проходят два чемпионата мирового класса – Dubai Desert Gold Classic и Dubai Tennis Open. Именно здесь на скачках были получены два самых больших денежных приза в мире. Другие, популярные виды спорта это – гольф, плавание, глубоководная рыбалка, дайвинг, подводное плаванье с маской, водные лыжи, серфинг в дюнах, соколиная охота и скачки на верблюдах.

8. В Дубае расположены фешенебельные отели и курорты

Два самых лучших из них это Burj Al Arab hotel и Al Maha resort. Последний расположен в центре природного песчаного заповедника.

9. Дубай – это безопасный город

Это одно из самых безопасных туристических мест в мире. На улицах и в отелях преступность практически отсутствует.

10. Это многонациональный город

Только 20% населения города можно считать коренными жителями. Оставшиеся 80% – эмигранты из более чем 100 стран мира (в первую очередь Индия, Пакистан и Филиппины). Это и создает непередаваемое смешение культур. Тем не менее, традиции разных культур остаются неизменными, что задает определенный характер всему этому «живому» этническому разнообразию.

Виктория Степанова, русскоязычный представитель чешских туристических фирм DER Touristik — EXIM, FISCHER, Canaria travel, Coral Travel, TUI CZ, RAINBOW, Прага, (+420) 608 301 145