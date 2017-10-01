95 лет назад вышел первый номер журнала «Смена», а 90 лет назад появилась радиопередача "Утренняя гимнастика"

2 января 1929 г. Появилась радиопередача "Утренняя гимнастика". С бодрой фразы диктора радио Гордеева: "Доброе утро, товарищи!" на протяжении 50 лет начинался рабочий день населения огромной страны.

3 января 1979 г. В Санта-Монике (штат Калифорния) скончался 91-летний Конрад Хилтон, создавший одну из самых престижных гостиничных сетей в мире. Именно он первым придумал присваивать отелям "звезды", торговать в холлах, установил кондиционеры, автоматические замки в номерах.

7 января 1999 г. 20 лет назад второй раз в истории США президент страны был подвергнут процедуре импичмента. Билл КЛИНТОН обвинялся в ложных показаниях о своей связи с практиканткой Белого дома Моникой ЛЕВИНСКИ. В феврале он будет оправдан 55 голосами сенаторов против 45.

13 января 1874 г. 145 лет назад во время крупнейшего в XIX веке экономического кризиса в США (1873-1877) в Нью-Йорке на площади Томпинкса произошло столкновение многотысячной толпы безработных с полицией. Число пострадавших тогда исчислялось сотнями. Мировой финансовый кризис 2008 года начался с краха рынка ипотечного кредитования в США.

14 января 1969 г. 50 лет назад с Байконура стартовал советский космический корабль "Союз-4", а спустя сутки — "Союз-5". 16 января впервые в истории пилотируемые космические корабли произвели стыковку на орбите Земли и впервые был осуществлен переход космонавтов из одного корабля в другой.

21 января 1954 г. В США (штат Коннектикут) спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка "Наутилус". В Советском Союзе такое же судно было построено лишь в 1958 году.

22 января 1969 г. 50 лет назад сбежавший из воинской части 21-летний военнослужащий Виктор Ильин из двух пистолетов Макарова обстрелял правительственный автомобиль "Чайка", выезжающий из ворот Кремля. Ильин был уверен, что покушается на Леонида Брежнева, но в автомобиле оказались советские космонавты. Только по счастливой случайности они не пострадали. Ильин был отправлен на принудительное лечение в Ленинградскую психиатрическую больницу. Освободили его лишь в 1990 году.

23 января 599 г. 1420 лет назад родился ЛИ ШИМИНЬ (храмовое имя — ТАЙ-ЦЗУН) — китайский император (с 627) династии Тан, умер 10.7.649.

23 января 1919 г. В здании бывшего Рижского немецкого театра (нынешний Театр оперы и балета на бульваре Аспазияс) состоялось первое представление Национальной оперы Латвии. Первоначально труппа называлась «Оперой Советской Латвии», к концу года (но по-прежнему в советский период) обрела свое настоящее название. Для постановки был выбран «Летучий голландец» Рихарда Вагнера. Режиссером спектакля был Дмитрий АРБЕНИН, сценографом — Янис КУГА, дирижером — Теодор РЕЙТЕРС, солистами — Янис НИЕДРА, Адольф КАКТИНЬШ и Дагмара РОЗЕНБЕРГА-ТУРСА.

23 января 1979 г. 40 лет назад был основан нонконформистский журнал «Метрополь».

24 января 1949 г. 70 лет назад родился Джон Адам БЕЛУШИ — американский комедийный актер, старший брат Джеймса Белуши, жертва наркотиков, скончался 5.3.1982.

24 января 1919 г. 100 лет назад была издана директива Оргбюро ЦК РКП(б) за подписью Я.М.СВЕРДЛОВА и А.Д.ЦЮРУПЫ о массовом терроре против казаков на Дону (политика расказачивания).

24 января 1924 г. Спустя три дня после смерти Ленина вышло постановление о переименовании города Петрограда в Ленинград. Санкт-Петербург был основан 27 мая 1703 года российским императором Петром I как крепость под названием Санктпитербурх в честь святого Петра, небесного покровителя императора. В 1712-1728 и 1732-1918 годах — столица России. Актом от 31 августа 1914 года название было заменено на русское Петроград. В 1924 году, сразу после смерти В.И.Ленина, в память о нем город был переименован в Ленинград. 6 сентября 1991 года, по результатам референдума, городу вернули первоначальное историческое название Санкт-Петербург.

25 января 1754 г. 265 лет назад родился Иван Сергеевич ГАГАРИН — князь, капитан 2-го ранга, масон. Его флотская карьера оказалась недолгой, но он успел в юном возрасте отличиться в Чесменском сражении (1770). Он также был среди участников похищения и доставки в Россию самозванки «княжны Таракановой». Но глубоко проникнутый мистицизмом, князь сделался усердным масоном, вместе с князем А.Б.КУРАКИНЫМ ездил в Швецию, масонство которой славилось древностью и чистотою правил, стал гроссмейстером Петербургской ложи и фактически главой русского движения. По неведомой причине современный исследователь злокозненного масонства Олег Платонов приписал все деяния Ивана Сергеевича другому князю ГАГАРИНУ — Гавриилу Петровичу, у которого хватало и собственных заслуг на этой почве. Видимо, конспирация тайных врагов зашла так далеко, что разобраться в этом историку не под силу.

25 января 1759 г. 260 лет назад родился Роберт БЕРНС — шотландский поэт-демократ, любимый автор Карла МАРКСА и Самуила МАРШАКА.

25 января 1869 г. 150 лет назад родился Макс ГОФМАН — германский офицер, эксперт Восточного отдела Генштаба. Согласно разработанным им планам германская армия сумела добиться первых побед на Восточном фронте в битве при Танненберге (1914) и сражении на Мазурских озерах (1915), после чего он был назначен начальником штаба Восточного фронта. Во время переговоров в Бресте был фактическим руководителем германской делегации и, когда ТРОЦКИЙ сорвал переговоры, воспользовался этим для массированного наступления на всем фронте. В тех боях под Псковом и родилась Красная Армия. На возобновленных переговорах о мире германская сторона смогла предъявить ультиматум Советской России, которая была вынуждена подписать договор на гораздо более тяжелых условиях.

25 января 1874 г. 145 лет назад родился английский писатель Уильям Сомерсет МОЭМ, умер 16.12.1965.

25 января 1899 г. 120 лет назад родился Поль Анри СПААК — бельгийский политический и государственный деятель. Он трижды занимал должность премьер-министра страны, не раз другие министерские посты, в 1946 году был избран первым председателем Генеральной Ассамблеи только-только созданной Организации Объединенных Наций. В 1957-61 годах Спаак был Генеральным секретарем НАТО.

25 января 1914 г. В городе Рыбинске Ярославской губернии состоялась закладка памятника императору АЛЕКСАНДРУ II. Средства на него собирали четыре года, скульптором был выбран известный мастер А.М.ОПЕКУШИН, в мае состоялось открытие монумента. Бронзовый император, стоявший в центре города напротив здания Новой биржи, был скинут с постамента в 1918 году. Потом на этом месте был установлен памятник Ильичу.

25 января 1914 г. В Санкт-Петербурге в присутствии императора НИКОЛАЯ II был освящен конный памятник великому князю НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ (1834-91). Третий сын НИКОЛАЯ I был командующим Дунайской армией и руководил освобождением Балкан во время русско-турецкой войны 1877-78. На гранях постамента были изображены военачальники, отличившиеся в ту войну, пять солдат-знаменосцев — русский, румын, болгарин, серб и черногорец, а также эпизоды штурма Плевны и боя у горы Святого Николая близ Шипкинского перевала. Этого памятника также не стало в 1918 году.

25 января 1924 г. 95 лет назад вышел первый номер журнала «Смена».

25 января 1924 г. 95 лет назад во французском альпийском городке Шамони стартовали первые зимние Олимпийские игры, в которых участвовали спортсмены из 18 стран. Идея Белых Олимпиад с трудом пробивала себе дорогу: Международный олимпийский комитет тогда так и не дал им права называться Олимпийскими играми, а главными противниками, как это ни странно, были скандинавские страны, считавшие их конкурентом своих Северных игр. Тем не менее, большинство наград завоевали именно скандинавы, героями игр стали норвежский лыжник Торлеф ХАУГ и финский конькобежец Клас ТУНБЕРГ, завоевавшие по три высшие награды. Женщины принимали участие только в состязаниях по фигурному катанию.

25 января 1934 г. Состоялась премьера первой советской музыкальной комедии "Веселые ребята", снятой Григорием Александровым. Главные роли сыграли Леонид Утесов и Любовь Орлова.

25 января 1949 г. Опубликовано коммюнике о создании Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Решение об этом было принято на проходившем 5-8 января в Москве экономическом совещании СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии как ответная мера на предложенный США план Маршалла. В том же году в СЭВ вступила Албания, на следующий год — ГДР, а в 1962 году — Монголия.

26 января 1714 г. 305 лет назад родился французский скульптор Жан Батист ПИГАЛЬ, умер 21.8.1785.

26 января 1244 г. Первое упоминание в хрониках названия Берлин, хотя датой рождения города все же принято считать 28 октября 1237 года.

26 января 1934 г. В Москве открылся XVII съезд ВКП(б), закончивший свою работу 10 февраля. На съезде была официально провозглашена победа генеральной линии партии в построении социализма, а сам он вошел в историю под названием «съезда победителей». Пройдет менее десяти месяцев — и начнется борьба с всевозможными врагами, шпионами, вредителями и т. д., где ценой будет жизнь людей, а съезд уже в наши дни получит название съезда расстрелянных.

27 января 1839 г. 180 лет назад родился Николай Иванович БОБРИКОВ — генерал-губернатор Финляндии с 1898 года. Назначенный генерал-губернатором после завершения армейской службы (дослужился до генеральского чина), Бобриков, ярый ультранационалист, принялся проводить политику жесткой русификации Финляндии. Получив от НИКОЛАЯ II диктаторские права, он ответил на пассивное сопротивление финнов арестами, судебными процессами, цензурой печати и личным контролем за деятельностью финского правительства. Бобриков был убит сыном финского сенатора.

27 января 1859 г. 160 лет назад родился третий император Германии ВИЛЬГЕЛЬМ II, умер 4.6.1941.

27 января 1879 г. 140 лет назад родился сказитель Павел Петрович БАЖОВ. Сказочники не удостаиваются высших наград (Сталинская премия и орден Ленина Бажову — редкое исключение), но их значительно меньше романистов, поэтов, драматургов, значит, и талант их особый, и признание их подлинно, так как они получают его не от власти, а от самого благодарного читателя — детей.

27 января 1859 г. 160 лет назад Оттава была провозглашена столицей Канады.

27 января 1959 г. Национальное агентство по аэронавтике США (НАСА) отобрало 110 кандидатов для первого полета в космос.

29 января 1839 г. Чарльз ДАРВИН женился на Эмме ВЕДЖВУД. У них было 10 детей, и они прожили вместе долгую и счастливую жизнь.

29 января 1899 г. 120 лет назад в Большом театре состоялась премьера балета П.И.ЧАЙКОВСКОГО «Спящая красавица». Московская премьера была осуществлена балетмейстером А.А.ГОРСКИМ на основе дебютной постановки М.ПЕТИПА в Мариинском театре в 1890 году.

Подготовила В.Переяслова