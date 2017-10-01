С января 2019 года минимальная зарплата увеличится до 13.350 крон

Предполагается, что к 2021 году она приблизится к 16 тысячам крон

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда в Чехии увеличится на 1.150 крон и составит 13.350 крон в месяц.

Минимальная ставка почасовой оплаты — цена труда за час в самой низкой ценовой категории, повысится с 73,20 до 79,80 крон. Правительство надеется увеличить интерес к низкооплачиваемой работе и сделать ее более привлекательной по сравнению с получением пособий по безработице.

Минимальная зарплата в Чешской Республике постоянно растет.

Понятие минимальной заработной платы было введено в Чехии в 1991 году. В то время ее размер равнялся 2.000 крон, что составляло примерно половину средней заработной платы. В 2001 году минимальная зарплата выросла до 5.000 крон, что составляло около 36% от средней зарплаты. В 1999, 2000 и 2006 размер минимальной зарплаты менялся дважды в период с января по июнь.

С 2007 года минимальная зарплата была долго неизменной — 8.000 крон, а в августе 2013 года было принято решение об ее увеличении на 500 крон.

В 2014 году, перед приходом к власти правительства Богуслава Соботки, минимальная зарплата в Чехии составляла 8.500 крон. Правительственная коалиция социал-демократов, партии нынешнего премьера Андрея Бабиша ANO и христианских демократов постепенно повышала минимальную зарплату четыре раза — до 9.200 (2015), 9.900 (2016), 11.000 (2017) и 12.200 крон в 2018 году. Предполагается, что к 2021 году она приблизится к 16 тысячам крон.

По официальным данным, минимальную зарплату в Чешской Республике получает четыре процента трудоустроенного населения — около 150 тысяч человек.

В.Стрельченко