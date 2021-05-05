200 лет назад скончался Наполеон Бонапарт



Важная сторона деятельности Наполеона — это создание государства Франция

Наполеон на троне Карла Великого © Fine Art Photographic

5 мая 1821 года скончался командующий, первый консул и бывший император

Спустя 200 лет со дня смерти Наполеона Бонапарта французы продолжают спорить о том, кто он — национальный герой или тиран, с именем которого связаны самые темные страницы истории страны. По всей Европе сегодня звучат призывы пересмотреть наследие многих исторических деятелей, которых принято считать великими, и вопрос о том, как отмечать эту дату, оказался особенно непростым.

Политический вопрос

Изучение деятельности Наполеона во французских школах обычно укладывается в пару уроков. При этом, по данным соцопроса, Бонапарт был назван самым важным историческим деятелем в истории Франции, опередив Шарля де Голля и Людовика XIV.

Во Франции практически нет ни улиц, ни бульваров, ни площадей, названных в честь Наполеона. В Париже, например, есть всего две статуи Бонапарта и одна узенькая улица, носящая его имя.

«Часть французов восхищает военный гений Бонапарта, его завоевания и нововведения. Другие же обращают внимание на его шаги по жесткому подавлению сторонников французской революции. Особенно горячо обсуждается то, что в 1802 году Наполеон восстановил рабство на территории французских колоний (оно было отменено лишь несколькими годами ранее во время революции).

Для сторонников правых политических партий и движений Наполеон в первую очередь олицетворяет славу французского оружия. Именно с именем Бонапарта связаны победа в битве при Аустерлице и участие в масштабных завоевательных кампаниях. Приход к власти Наполеона также принес Франции долгожданную финансовую стабильность, отмечают историки. Бонапарт провел фискальную реформу, которая помогла справиться с огромной инфляцией. Создание Банка Франции и укрепление новой валюты — франка — также помогло усилению экономики…

© Сэдлер Уильям «Битва при Ватерлоо»

Родной остров Наполеона — Корсика — столетиями находился под иностранным гнётом. С 1300 года он принадлежал Генуэзской республике, однако корсиканцы упорно не желали мириться с этим фактом, регулярно поднимая восстания. В 1755 году жители острова завоевали фактическую независимость и основали Корсиканскую республику. Отчаявшись вернуть себе Корсику, генуэзцы в 1768 году передали остров королевству Франция в счёт долгов. А уже в мае 1769 года французские войска разгромили защитников независимости Корсики и остров перешёл под контроль Парижа.

Хотя будущий император начал учить французский язык только в десять лет и в юности весьма прохладно относился к поработившему Корсику Парижу, именно его историки называют основателем современной Франции и творцом французской нации. Из-за сомнительных служебных перспектив и нехватки денег молодой Бонапарт дважды порывался покинуть Францию, чтобы перейти на службу России либо Британии. Эксперты оценивают роль Наполеона в истории неоднозначно. С одной стороны, его вспоминают как поработителя, пролившего реки крови, а с другой — как великого полководца и талантливого управленца, законодательные инициативы которого получили распространение во многих странах мира.

Путь к славе

Наполеон родился 15 августа 1769 года в городе Аяччо в семье мелких местных аристократов Буонапарте, сторонников независимости Корсики. У будущего императора было 12 братьев и сестёр, семеро из которых дожили до совершеннолетия. Наполеон рос болезненным и замкнутым ребёнком, влюблённым в книги. Родным для него был корсиканский диалект итальянского языка. Французский он начал изучать, когда ему было почти десять лет.

Отец Наполеона Карло Буонапарте, несмотря на связи со сторонниками независимости Корсики, в 1777 году был избран депутатом от местного дворянства и на время переехал во Францию. Наполеона он забрал с собой, устроив его сначала в колледж в Отёне, а затем в кадетскую школу в Бриен-ле-Шато. Отношения с однокурсниками у замкнутого корсиканца сначала не складывались, но со временем благодаря склонности отстаивать своё мнение он выдвинулся в неформальные лидеры кадетского сообщества.

В 1784 году Наполеон поступил в Парижскую военную школу, где учился весьма успешно. Сначала он демонстративно подчёркивал свою корсиканскую идентичность, однако жизнь во Франции постепенно заставила его изменить взгляды: он почувствовал себя французом.

В 1785 году умер Карло Буонапарте. Незадолго до смерти глава семейства получил грант на разведение тутовых деревьев и не успел его вернуть. Из-за долгов семья Буонапарте оказалась на грани нищеты. Наполеон досрочно окончил учёбу и осенью поступил на службу в артиллерию в чине младшего лейтенанта. Из-за необходимости помогать матери деньгами он жил крайне бедно, ел всего один раз в день. Чтобы решить проблемы семьи, Наполеон хотел поступить на службу в Русскую императорскую армию, где жалованье было выше, чем во Франции. Его остановила только неизбежность временного понижения в звании.

В 1789 году Наполеон поддержал Французскую революцию. Он участвовал в установлении революционной власти на Корсике. Позднее Бонапарт перевёлся в формирующуюся Национальную гвардию и получил чин подполковника. Однако из-за конфликта с местными сторонниками независимости он покинул родной остров и отбыл в Париж, в распоряжение военного министерства. Звание подполковника Национальной гвардии в столице Наполеону не подтвердили и произвели его в капитаны.

С 1793 года Наполеон в должности батальонного командира принимал участие в боевых действиях против роялистов и британцев на юге Франции и против австрийцев в Италии. За заслуги при взятии Тулона его произвели в бригадные генералы. В 1795 году он, будучи артиллеристом, отказался от назначения в пехоту, был выведен за штат и временно даже исключён из списка действующих генералов. В этот период Наполеон задумался о поступлении на службу в Британскую Ост-Индскую компанию. Но глава Директории Поль Баррас назначил его своим помощником и бросил на подавление роялистского восстания в Париже. Наполеон применил на улицах столицы пушки, победил и сразу был произведён в дивизионные генералы, пройдя, таким образом, за десять лет всю офицерскую табель о рангах своего времени.

Командующий, первый консул и император

В марте 1796 года Наполеон заключил брак с вдовой казнённого революционерами графа Богарне и бывшей любовницей Барраса Жозефиной. Сразу после свадьбы Наполеон, изменивший в это время написание своей фамилии на Бонапарт, отбыл в Италию командовать находившимся там французским контингентом.

На Апеннинском полуострове Наполеон смог добиться ряда побед над армиями итальянских государств и союзных им австрийцев. Благодаря контрибуциям и реквизициям, он резко улучшил снабжение войск, заслужив признательность солдат. Перенеся войну на территорию Австрии, Наполеон принудил Вену подписать выгодный для Франции мирный договор.

По итогам Итальянской кампании Наполеон приобрёл богатство и снискал популярность во Франции. Он должен был руководить французским вторжением в Англию, но счёл подобный замысел нереальным и рекомендовал властям республики вторгнуться в Египет, считавшийся форпостом на пути к Индии. Благодаря соблюдению строгой секретности его армия сумела пересечь Средиземное море, не столкнувшись с британским флотом. 21 июля 1798 года французский корпус в Битве у пирамид разгромил египетские войска. Однако для Наполеона победа была омрачена неприятным известием: его адъютанты проговорились, что во Франции ходят слухи об изменах Жозефины. После этого, по словам исследователей, Наполеон стал болезненно честолюбив, эгоцентричен и чрезвычайно подозрителен. В начале 1799 года он вторгся в Сирию, однако полностью покорить её не смог и тайно отбыл во Францию. Там он устроил Жозефине скандал, но вскоре супруги помирились.

Пока Наполеон воевал на востоке, Францию охватил жестокий политический кризис, а Александр Суворов разгромил наполеоновских генералов в Италии. В ноябре 1799 года Бонапарт разогнал Совет пятисот (нижнюю палату французского парламента) и, опираясь на небольшую группу депутатов, провозгласил в стране «временное консульство». Согласно разработанной под руководством Наполеона новой Конституции, законодательная власть была поделена между целым рядом органов, а исполнительная концентрировалась в руках первого консула, которым стал сам Бонапарт.

В то же время из-за политических интриг австрийских властей русские войска в 1799 году вынуждены были покинуть Северную Италию, отправившись в Швейцарский поход. В итоге в 1800 году Наполеон вернулся с французской армией на Апеннины и разгромил австрийцев, получив влияние на юге Европы. Заключив мир с Веной и Лондоном, Бонапарт занялся внутриполитическими реформами. Был создан Банк Франции, появилась единая система школ-лицеев, закрылось большинство газет. Под контролем первого консула формировалась могущественная полиция и тайная служба. Бонапарт вернул из эмиграции часть роялистов и разрешил восстановить дореволюционные дворянские обычаи. Он договорился с Папой Римским о признании своей власти, а в обмен объявил католицизм религией большинства французов. Кроме того, Наполеон провёл фискальную реформу и стал поощрять экспансию французских промышленников и торговцев на иностранные рынки.

Понимая неизбежность столкновения со своим главным западноевропейским конкурентом, Британией, Наполеон отказался от поддержки колоний в Западном полушарии и продал Луизиану американцам. В 1804 году во Франции был ратифицирован новый гражданский кодекс, вошедший в историю как Кодекс Наполеона. Его положения были в дальнейшем заимствованы десятками других стран. После подавления ряда заговоров, 18 мая 1804 года во Франции была принята новая Конституция, согласно которой Наполеон становился императором французов.

Победы и поражения

2 декабря 1804 года Наполеон короновался императорской короной. Между тем в его семье всё чаще вспыхивали конфликты: мать, братья и сёстры Бонапарта не любили Жозефину и её детей от первого брака.

В 1805 году в Европе началась большая война. Наполеон уступил британцам господство на море, но компенсировал это победами на суше. 2 декабря он разбил русско-австрийскую армию в битве под Аустерлицем. Заставив Австрию подписать выгодный для Франции мир, Наполеон упрочил своё положение в Центральной Европе. Главами марионеточных государств на территории Германии и Италии он стал назначать своих родственников и отличившихся военачальников.

«На руку Наполеону были как его знание военного дела, так и слепота старого мира — ведь все тогда считали его первые победы случайными. А вот после удачи под Аустерлицем уже никто так не думал», — рассказал в интервью RT доктор исторических наук Виктор Безотосный.

По словам военного историка и публициста Александра Широкорада, Наполеон создал с нуля маневренную, очень подвижную артиллерию, довёл до совершенства оружие, обеспечил устойчивое взаимодействие армии с флотом и перевёл её на самоснабжение.

В 1806 году Наполеон вступил в войну с Пруссией и Россией. Но боевые действия оказались для него сложными — целый ряд сражений не позволили выявить победителя. В итоге 7 июля 1807 года Бонапарт заключил Тильзитский мир с Александром I.

Получив гарантии мира на востоке, Наполеон предложил Испании разделить Португалию. А затем, воспользовавшись присутствием на испанской территории своих войск, заставил испанского короля Карла IV и его сына Фердинанда VII отречься от престола, сделав новым монархом своего брата Жозефа.

В 1809 году Австрия объявила очередную войну Франции. Наполеон снова победил и лишил Вену выхода к Адриатическому морю. Однако победа на этот раз далась ему очень тяжело. Действия британского флота против французских купцов и постоянные войны истощили экономику и вызвали кризис во Франции. Захват в 1809 году Наполеоном владений Папы Римского привёл к отлучению Бонапарта от церкви и резкому падению его личного престижа. Одновременно с этим Россия выражала явное недовольство невозможностью торговать с Великобританией, а Александр I не отдал Наполеону, который развёлся с Жозефиной, руки своей сестры Анны.

Летом 1812 года Бонапарт собрал Великую армию из 450 тыс. человек и вторгся в Россию, в западных армиях которой находились менее 200 тыс. военнослужащих. Но российские войска отступали вглубь страны, изматывая Наполеона небольшими баталиями и не позволяя ему дать генеральное сражение. Из-за грабежей и насилия со стороны французских захватчиков на борьбу с ними поднялись российские крестьяне.

Бородинское сражение 7 сентября 1812 года не позволило выявить победителя: российские войска отошли, а затем покинули Москву, в которую 14 сентября вступили французы. Но вскоре Великая армия, лишённая запасов и оголодавшая, вынуждена была уйти из города. Отступление для Бонапарта превратилось в серию жестоких поражений. Из России во Францию с Наполеоном вернулось лишь около 25 тыс. солдат и офицеров.

Оказавшись на родине, Бонапарт быстро собрал новую 300-тысячную армию. Однако её боеспособность оказалась ниже, чем у старой наполеоновской гвардии. Несмотря на отдельные успехи, Наполеон был уже не в состоянии удерживать контроль над Европой, тогда как совместные действия России, Австрии и Пруссии оказались удачными для антинаполеоновской коалиции. 16—19 октября 1813 года французская армия была разгромлена в одном из крупнейших сражений XIX века — Битве народов под Лейпцигом. А 31 марта 1814 года войска антинаполеоновской коалиции вступили в Париж. Неделю спустя Бонапарт отрёкся от престола и попытался покончить с собой, однако яд не подействовал. Наполеон выжил и получил во владение от победителей остров Эльба в Средиземном море.

«Наполеона подвела гордыня. Замысел создать мировую империю оказался ему не по зубам. Плюс ко всему Россия стала единственной державой, которая могла противостоять Великой армии Наполеона», — подчеркнул Виктор Безотосный.

Однако вскоре между победителями начались трения. Воспользовавшись этим, 26 февраля 1815 года Бонапарт бежал с Эльбы и поднял французские войска. Чтобы заручиться поддержкой буржуазии, он разработал для страны новую, либеральную конституцию.

Однако к очередной войне Франция была не готова. 18 июня англо-германская армия разгромила Наполеона в сражении возле бельгийской деревни Ватерлоо.

Бонапарт снова отрёкся от власти и попросил политического убежища в Великобритании. Но британские власти не пожелали оставлять Наполеона в Европе и отправили его в ссылку на отдалённый остров Святой Елены. Там бывший император работал над своими мемуарами. Он находился в постоянной депрессии и скончался, по наиболее распространённой версии, от рака желудка 5 мая 1821 года.

Его тело лежит в гигантском саркофаге под куполом Дома инвалидов в Париже. К 200-летию со дня смерти Бонапарта саркофаг отреставрировали, обновили позолоту. До пандемии каждый год посмотреть на место погребения Наполеона приходили более миллиона человек.

Современная Франция создана именно Наполеоном

«Важная сторона деятельности Наполеона — это создание государства Франция, ведь до 1789 года существовало лишь Французское королевство, состоявшее из нескольких больших провинций под единой властью монарха. В каждой провинции был свой парламент, свои налоги, свои законы, свой язык. Объединение Франции началось с эпохи французской республики, а вот закончилось именно во времена Наполеона. Только после 1814 года сформировалась единая французская нация», — отметил в беседе с RT Александр Широкорад.

В свою очередь, доктор исторических наук, профессор Наталья Таньшина в разговоре с RT подчеркнула, что «Наполеон — это человек, который сделал сам себя. Он искренне верил, что нет ничего невозможного, и вот эта вера в себя, харизма, которой он был явно не обделён, во многом определили его успех, а соответственно, и все его блестящие победы».

«Историки абсолютно согласны с тем, что современная Франция создана именно Наполеоном, — рассказала Наталья Таньшина. — Он и сам говорил: «Моя истинная слава не в том, что я выиграл сорок сражений: Ватерлоо изгладит память обо всех этих победах. Но что не может быть забыто, что будет жить вечно — это мой Гражданский кодекс».

По материалам russian.rt.com, bbc.com, Д.Муха