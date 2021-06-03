Привито рекордное количество человек

С 5 июня открыта регистрация на вакцинацию 16+…

В Чешской Республике был установлен новый рекорд по количеству вакцинированных человек в день.

2 июня в Чехии была введена 109 861 доза вакцины от covid-19. Об этом в четверг утром сообщил в сети Twitter премьер-министр Андрей Бабиш. Темпы вакцинации в последнее время значительно ускоряются.

Всего в Чешской Республике было введено около 5,5 миллионов доз. По данным на среду, вакцинацию в Чехии прошло 1 525 567 человек. Более 79% вакцинированных получили вакцину от Pfizer/BionTech.

С 5 июня будет открыта регистрация на вакцинацию для людей в возрасте от 16 до 29 лет.

В.Стрельченко