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Мы в Чехии

Привито рекордное количество человек

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Редактор

С 5 июня открыта регистрация на вакцинацию 16+…
В Чешской Республике был установлен новый рекорд по количеству вакцинированных человек в день.

2 июня в Чехии была введена 109 861 доза вакцины от covid-19. Об этом в четверг утром сообщил в сети Twitter премьер-министр Андрей Бабиш. Темпы вакцинации в последнее время значительно ускоряются.

Всего в Чешской Республике было введено около 5,5 миллионов доз. По данным на среду, вакцинацию в Чехии прошло 1 525 567 человек. Более 79% вакцинированных получили вакцину от Pfizer/BionTech.

С 5 июня будет открыта регистрация на вакцинацию для людей в возрасте от 16 до 29 лет.

В.Стрельченко

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