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Туризм

Обеспеченные туристы могут вакцинироваться в ОАЭ

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Редактор


Иностранцам предложили бесплатно привиться в Сербии 27 и 28 марта…

Чехи тоже поехали за бесплатной вакцинацией

Десятки людей из Чехии были вакцинированы в Сербии, которая в минувшие выходные предложила иностранцам бесплатно сделать прививку против covid-19. Об этом рассказала Зузана Штихова, директор департамента коммуникаций МИД, телеканалу Prima. По данным TV Prima, среди иностранцев, приехавших на вакцинацию, в Сербии был замечен и владелец интернет-магазина Rohlik.cz 38-летний Томаш Чупр.

Томаш Чупр, фото Wikipedie

«Мы обладаем информацией о нескольких десятках жителей Чехии, поехавших за вакциной. Не думаем, что это было массовое мероприятие», — говорит Зузана Штихова. По данным TV Prima, Министерство иностранных дел будет обсуждать эту поездку чехов в Сербию с Министерством здравоохранения ЧР.
На общеевропейском фоне кампания по вакцинации населения в Сербии проходит очень успешно. Из семи миллионов жителей страны два миллиона человек уже получили как минимум первую дозу вакцины. Согласно регистрационной форме, Сербия предлагает вакцинацию тремя вакцинами, зарегистрированными в ЕС, а также российской вакциной Sputnik V и вакциной китайской компании Sinopharm. «Если это вакцина, зарегистрированная в Евросоюзе, то почему бы и нет, но я был бы очень осторожен, если это незарегистрированная вакцина», — говорит председатель Чешского общества вакцинации Роман Хлибек. Также он сделал акцент на то, что человек при этом берет на себя ответственность за возможные побочные эффекты такой вакцинации.
Не секрет, что жители Чехии, которые не имеют право на первоочередное вакцинирование в своей стране, едут за вакцинацией в другие страны, в частности, в Россию, где им предлагают вакцину Sputnik V, которая пока не имеет сертификата Евросоюза. Последний тренд – это вакцинация в ОАЭ, где турист, совместив приятное с полезным, получает сертификат о вакцинации, признаваемый в Евросоюзе, и скидку 15% в ОАЭ во всех ресторанах при наличии такого сертификата.

Longbeach Campground, Ras Al Khaimah

Первыми, не дожидаясь очереди в порядке вакцинации в своей стране, начали делать прививки от коронавируса в частных клиниках Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) состоятельные граждане Великобритании.
По данным западных СМИ, привиться американской вакциной Pfizer, в частном порядке, предлагают клиентам больницы в Дубае и Абу-Даби. В процессе вакцинации туристы отдыхают на море между первой и второй вакциной как минимум 10 дней.
В.Степанова

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