Вакцинный туризм — новый хит турбизнеса

Турция открывает вакцинный туризм для иностранцев, в том числе и для россиян, за каждый укол нужно будет заплатить 400 турецких лир — около 30 американских долларов, около 620 крон.

Вакцинный туризм для россиян стартовал еще в прошлом году. В лидерах были такие страны, как Сербия, Хорватия, Армения, Болгария и Греция. При этом у всех сертификатов разный срок действия. В России — 12 месяцев, в ЕС — 9 месяцев, на Кипре и Греции — 7 месяцев, в Израиле — 6 месяцев, на Мальте — 3 месяца.

Вакцинация в Турции будет проводится без предварительной записи, с собой нужно иметь только заграничный паспорт, сообщило 14 января издание «Вестник АТОР». Ранее привиться в этой стране могли только люди, имеющие вид на жительство, а также те, кто приехал в страну по работе. Таким образом, последние нововведения позволят турецкому государству прививать всех желающих иностранцев без исключений. Туристам на выбор предоставлены единственные две вакцины, одобренные для применения в Турции, — это двухкомпонентные Pfizer/BioNTech и Sinovac.

Этот сертификат совместим с европейской системой и признается в ЕС.

Турция, вероятно, станет самым дешевым вариантом для россиян, в особенности, если будет возможна ревакцинация одним компонентом иностранной вакцины.

В.Стрельченко, по материалам gazeta.ru