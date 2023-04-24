Аликуди — остров летающих женщин

История итальянского острова Аликуди, где жители против воли годами видели галлюцинации….

Сегодня история о ржи и спорынье стала культурной особенностью острова. Стены местных домов украшают огромные фрески с летающими дамами во всём чёрном и с развевающими на ветру волосами, а на рынках продаются футболки и сувениры с изображением майар — ведьм.

Видения вызывало вещество, которое позже станет основой ЛСД, решить его загадку помогли хиппи. О галлюциногенном действии спорыньи знали ещё древние греки, употреблявшие её перед магическими ритуалами.

Аликуди — самый западный из Липарских островов. И хоть выглядит очень древне, на самом деле самый молодой остров архипелага. Некоторые учёные полагают, что он не старше 90.000 лет. Сейчас здесь обитает не более ста человек, отсутствуют асфальтированные дороги. Но в конце XIX века жителей было намного больше. Почти всё восточное побережье преобразовано в террасы, свидетельство былого сельского хозяйства. А западное побережье, суровое и дикое, так и осталось незаселённым, что, впрочем, неудивительно: уклоны слишком велики для хозяйственной деятельности.

В начале 20 века жители сицилийского небольшого острова Аликуди оказались в плену визуальных и звуковых галлюцинаций. Многие островитяне постоянно видели майар — летающих ведьм из местных мифов. Некоторые жители острова даже рассказывали, что участвовали в роскошных пирушках вместе с этими ведьмами. Наваждение длилось долгих три года, после чего резко прекратилось.

Долгое время никто не знал, почему весь остров годами видел одни и те же галлюцинации. Местные жители винили нечистую силу, но причина оказалась проще — трипы вызывал обычный хлеб. Его готовили из некачественного ржаного зерна, поражённого спорыньёй. Споры этой болезни вызывают мощные видения, что и случилось с итальянскими островитянами.

Странные трипы Аликуди

Остров Аликуди, известный с античных времён, веками оставался необитаемым. В Средневековье это место служило перевалочной базой для морских пиратов. Первые поселенцы прибыли на Аликуди только в 1600-е и сразу же стали развивать на острове сельское хозяйство. Они возделывали оливковые и фруктовые деревья, виноград, овощи, но главной питательной культурой для них стала рожь.

Благодаря нетребовательности к уходу и устойчивостью к вредителям, болезням и сорнякам рожь успешно росла даже на местных каменистых почвах и стала главным источником хлеба на Аликуди.

Жители острова выстроили в центре поселения большую мельницу, где мололи зерно, а потом пекли из него хлеб и печенье. Рожь давала неплохие урожаи, но иногда аликудцам приходилось использовать некачественное зерно, подпорченное погодой и вредителями. Достать другую продукцию получалось не всегда — Аликуди был слишком беден и находился далеко от «большой земли».

Трудно найти что-то более печальное и пустынное, чем этот несчастный остров (Аликуди — прим. TJ)… Это уголок земли, который был забыт во время создания, он оставался в хаосе.

Александр Дюма

Даже плохое зерно ржи ценилось на вес золота, и его расходовали с экономией. Выбрасывать его считалось святотатством — такая мера обрекла бы островитян на голодную смерть.

В 1902 году ржаные поля острова поразила спорынья — опасное грибковое заболевание, распространяющееся в тёплую и влажную погоду. У местных жителей не было фунгицидов (химических средств для уничтожения болезни), но и избавиться от некачественного урожая они тоже не могли себе позволить. Зерно, которое из-за болезни стало чёрным, собрали, отвезли в склады и оттуда доставляли на мельницу, где мололи хлеб. Вскоре после уборки урожая все жители острова стали видеть странные галлюцинации.

Это была ошибка диеты, вредная привычка в еде, вызванная бедностью, изоляцией и незнанием гигиены. Первые урожаи были скудными, а еда была драгоценной, поэтому ничего не выбрасывали, ели даже гнилые хлеб и макароны, покрытые плесенью. Из-за нехватки других альтернативных источников пищи и влажности образовался этот противный грибок, который при попадании в организм вызывал массовые галлюцинации.

Пино Ла Грека

Аликудцы встречали в видениях говорящие конопляные мешки, привидения, испражняющиеся в кустах, клоунов, падающую с неба гальку. Но чаще всего они видели странных летающих женщин.

Ведьмы без мётел из галлюцинаций аликудцев

Жители Аликуди в галлюцинациях ежедневно встречали летающих женщин, прозванных «майарами», что переводится с эолийского диалекта как «ведьма». В этих «майарах» аликудцы признавали героинь древних местных легенд, якобы способных летать, накладывавших чары на врагов и заставлявших тонуть рыбацкие лодки.

На сей раз ведьм увидели в обычных жительницах острова, по ночам якобы натиравших свои тела специальной мазью, помогавшей им летать. Обычно они направлялись на материк (зачастую в богатое Палермо или в Тунис), чтобы украсть там еду и устроить пиршество на пляжах бедного Аликуди. Рыбаки с острова в галлюцинациях видели эти праздники ведьм со своих лодок в море. Некоторые из них позже рассказывали, что они приплывали к берегу и участвовали в пирах вместе с майарами.

Эти же ведьмы якобы умели лечить младенцев от кишечных паразитов и превращались в кошек, ослов, свиней или ворон. В видениях аликудийцы видели, как местные женщины наливали какую-то жидкость в тазик, залезали в него и через несколько минут улетали, превратившись в ворон.

Майарами обычно считали жён местных рыбаков. Они по ночам якобы летали в море, чтобы защитить супругов от шторма, помочь им на рыбалке и наблюдать, как они возвращаются домой. Местные жители не сомневались, что майары, которых они видят в галлюцинациях, реальны. Они считали, что последняя из них умерла в 1948 году.

Некоторые до сих пор верят, что ведьмы не были галлюцинацией.

Епископ сказал мне, что эти люди заключили договор с дьяволом, чтобы обладать магическими способностями и летать, точно так же, как Симон Колдун противостоял Святому Петру в Новом Завете.

Пеппино Таранто

ЛСД в ржаном хлебе: загадка Аликуди решена

Поначалу островитяне полагали, что их видения — результат действий нечистой силы или злых чар. Но галлюцинации были столь яркими и частыми, что постепенно островитяне перестали различать видения и реальность. Они постоянно жили с расширенным сознанием три года. В 1905 году спорынья исчезла с ржаных посевов, и галлюцинации вскоре прекратились. Тогда островитяне не увидели связи между двумя этими событиями.

В 1938 году галлюциногенные свойства спорыньи обнаружил создатель ЛСД, швейцарский химик Альберт Хофманн. Спорынья содержит в своём составе лизергиновую кислоту — мощный алкалоид с психоделическим эффектом и важный компонент при приготовлении ЛСД.

Галлюциногенное действие спорыньи усиливается и хуже контролируется, если употреблять её бессознательно, не зная о скрытых свойствах, как случилось с жителями Аликуди. Употребление ржаного хлеба с таким ингредиентом вело к массовым галлюцинациям, гипнозу и самовнушениям.

Передозировка спорыньёй вызывает эрготизм — опасное отравление, вызывающее умственные расстройства, агрессию, гангрены и в наиболее тяжёлых случаях — летальный исход. Жители Аликуди потребляли спорынью вместе с хлебом в относительно малых дозах, и действие опасного гриба на них ограничивалось лишь сильными галлюцинациями.

После того, как Хоффман объявил о галлюциногенных свойствах спорыньи, итальянские власти поняли, что именно она — причина галлюцинаций на Аликуди. Они даже проводили научные эксперименты, кормя одну часть жителей острова хлебом из «чистой» муки, а вторую — из муки со спорыньёй. Члены второй группы продолжали видеть галлюцинации. На островах Галит видения прекратились только после Второй мировой войны, когда там впервые не смогли обеспечить себя урожаем ржи и закупили чистое зерно в тунисском городе Бизерта.

Существует две версии, как спорынья попала на Аликуди. По одной из них, болезнь завезли вместе с семенами из Мессины и Палермо, по другой — болезнь долгое время существовала на острове и давала о себе знать в годы с подходящей погодой. В последние годы популярной стала теория, что спорынья попала на Аликуди из Англии.

Похоже, англичане привезли гриб с собой на остров, когда приехали собирать виноград Мальвазия для изготовления хереса и абсента.

Паоло Лоренци

Большинство учёных всё же считает, что гриб давно присутствовал на острове. Более того, он поражал ржаные посевы и вызывал галлюцинации не только на Аликуди, но и на других Эолийских островах.

Антрополог Макрина Марилена Маффеи занималась вопросами легенд и мифов Эолийских островов и опрашивала местных старожилов в 1990-е — начале 2000-х. Из бесед с ними она поняла, что остров столетиями жил под властью спорыньи, и заражение ржи могло начаться много веков назад. Вспышка 1902-1905 годов стала лишь самой известной.

При опросе пожилых людей… некоторые из них не только вспомнили, что видели эти колосья, но и дали название им: угольки из-за чёрного цвета, подобного углям. В частности, рыбак Сильвио рассказал мне, как он в детстве прекрасно отличал здоровый колос от больного. По сути, в антропологии, если чему-то дано имя, это означает, что это известно и, следовательно, реально.

Паоло Лоренци

О галлюциногенном действии спорыньи знали ещё древние греки, употреблявшие её перед магическими ритуалами. Последнее известное отравление этим грибом произошло в 1951 году во французской деревушке Пон-Сен-Эспри, когда более 250 человек одномоментно стали видеть галлюцинации, а некоторые пытались покончить с собой.

Эти люди были в трипе под воздействием ЛСД 24 часа в сутки, семь дней в неделю, разговаривали друг с другом и делились своими видениями, воплощая в жизнь то, что они задумали.

Пино Ла Грека

Рожь, поражённую спорыньёй, прозвали «сумасшедшей» или «рогатой» из-за того, что на больных колосьях появлялись чёрные маленькие заострённые концы, напоминавшие дьявольские рога. Местная церковь не объявила ржаной хлеб «дьявольской едой», и люди стали употреблять его меньше. К 1960-м годам он совсем выпал из рациона островитян.

Но и после этого многие жители острова Аликуди, настолько привыкшие к галлюцинациям, что уже воспринимали их как часть реальности, отказывались верить в опасное действие спорыньи. Переубедить их смогли только хиппи, для которых уединённый далёкий остров с «психоделической» историей стал местом паломничеств в 1960-е. Пообщавшись с местными жителями, хиппи поняли, что островитяне испытывали эффект, аналогичный действию ЛСД.

Сегодня уже туризм, а не сельское хозяйство — главный источник дохода этого небольшого островка с населением в сто человек. Основное занятие местных — рыболовство. Остров посещает большое количество туристов. На Аликуде их обслуживает ресторан, основу меню которого составляют рыбные блюда.

И.Николаев